

الهاتف Galaxy S20 Ultra يظهر في حلة بيضاء، وسيصل بداية الشهر المقبل الهاتف Galaxy S20 Ultra يظهر في حلة بيضاء، وسيصل بداية الشهر المقبل

سيحصل الهاتف Galaxy S20 Ultra على لون جديد، وهذا اللون الجديد هو اللون الأبيض. هذا اللون الجديد والذي تُطلق عليه شركة سامسونج إسم ” Cloud White ” سيتم توفيره للهاتف Galaxy S20 Ultra بشكل رسمي في اليوم الأول من شهر مايو المقبل وقد يرتبط بالإحتفالات باليوم العالمي للعمال.



على أي حال، كان المسرب الصيني الشهير Ice Universe قد لمح لقدوم هذا اللون منذ شهر تقريبًا، ولكن خذ بعين الإعتبار أن هذا المصدر كان قد قال بأن هذا اللون الأبيض الجديد سيصل إلى الصين ولم يذكر أي شيء بشأن ما إذا كان سيكون متوفرًا في الأسواق الأخرى. هذا يعني أن النسخة البيضاء من الهاتف Galaxy S20 Ultra ستظهر لأول مرة في الصين. ونعتقد أنها ستكون حصرية لإحدى شركات الإتصالات في البلاد.



اللون الأبيض نادر جدًا في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ككل، ولا يمكنك العثور عليه إلا في أماكن قليلة، على سبيل المثال في سويسرا حيث هو حصري لشركة الإتصالات المحلية Swisscom، وقريبًا في شركة Verizon والتي ستبيعه حصرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. كوريا الجنوبية هي الإستثناء، فهناك يتم عرض الطرازات البيضاء أيضًا للشراء على الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت.