

إشاعة جديدة تقترح الإطار الزمني لوصول الهاتف OnePlus Z إشاعة جديدة تقترح الإطار الزمني لوصول الهاتف OnePlus Z

لم تكشف لنا شركة OnePlus عن الهاتف OnePlus Z المعروف أيضًا بإسم OnePlus 8 Lite في الحدث الذي كشفت فيه الشركة الصينية عن تشكيلة OnePlus 8 Series. ومع ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد يُفيد أنه سيتم الكشف عن الهاتف OnePlus Z في شهر يوليو المقبل بدلاً من ذلك.



وعلى ما يبدو، فقد قررت شركة OnePlus تأجيل إطلاق الهاتف OnePlus Z بسبب تفشي فيروس كورونا. وبغنى عن القول، فشركة OnePlus لم تؤكد لنا بعد وبشكل رسمي أنها تعمل على هذا الهاتف، ولكن الشائعات تشير إلى أنه سيكون أول هاتف من شركة OnePlus لا يستخدم معالج Snapdragon، وبدلاً من ذلك، فهو سيضم المعالج MediaTek Dimension 1000L الذي لا يزال يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



في حالة إذا كانت الصور التي حصلنا عليها في الفترة الماضية صحيحة، فمن المفترض أن يصل الهاتف OnePlus Z مع شاشة كاملة تمتاز بثقب صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن وحدة مستطيلة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم كاميرتين جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED وليزر التركيز التلقائي، ويتواجد بجانبها على الأرجح كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

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الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus Z لا تضم مستشعر بصمات الأصابع، وهذا ما يقودنا للإعتقاد بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة على غرار الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، وهذا ما يلمح بدوره إلى أن هذا الهاتف سيضم على الأرجح شاشة AMOLED، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz أم لا.