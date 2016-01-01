

شاومي تعلن رسمياً عن الواجهة الجديدة MIUI 12 شاومي تعلن رسمياً عن الواجهة الجديدة MIUI 12

بالتزامن مع إعلانها عن هاتف Mi 10 Youth, أعلنت كذلك شاومي عن الواجهة الجديدة لنظام أندرويد على هواتفها الذكية MIUI 12 والتي تأتي على نسخة أندرويد 10 وتقدم الكثير من التحسينات في التصميم مع مؤثرات حركية جديدة، وتحسين في الوضع الليلي والمزيد من الخصائص للتحكم بالخصوصية.



عملت شاويم على تسطيح تصميم الواجهة، وهناك مؤثر حركي جديد عند فتح وإغلاق التطبيقات يعطي إحساس بحركة أسرع من السابق.



وطورت الوضع الليلي الذي يقوم بعمل تغييرات في خلفية الشاشة وعلى الخطوط لتبدو أسهل للقراءة وأقل إرهاقاً للعين.

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ولو كنت تستخدم ميزة التشغيل الدائم للشاشة هناك وظيفة جديدة ونافذة عائمة تتيح لك استعراض التطبيقات بسهولة ووضوح أكبر. ولو استخدمت التصفح بالإيماءات فإنها الآن مطابقة لما يدعمه أندرويد 10، وهناك تحسينات في إدارة الإشعارات مع شكل جديد لخاصية الرد السريع.ولعل الإضافة الأبرز في هذه الواجهة هي خيارات الخصوصية الجديدة التي تتيح لك تتبع سلوك التطبيقات وتعرض لك أي تطبيق أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له.وأصبح تطبيق الصحة الجديد Mi Health متاحاً. وطورت شاومي تطبيقها بخوارزميات الذكاء الصنعي التي تعمل على تتبع النوم بدون الحاجة لأجهزة إضافية كالأساور، بل يكفي أن تضع الهاتف تحت الوسادة.الآن الواجهة الجديدة متاحة بنسخة اختبارية ومن المتوقع إعلان النسخة الرسمية النهائية في يونيو المقبل للواجهة باللغة الصينية وبعدها بكافة لغات العالم.سيتاح الهاتف للاختبار على هذه الهواتف وعلى ثلاثة دفعات:الدفعة الأولى – يونيو 2020Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth EditionXiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9Redmi K30 Pro Zoom, K30 Pro, K30 5G, K30Redmi K20 Pro Premium, K20 Pro, K20الدفعة الثانيةXiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 2sXiaomi Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Edition, Mi 9 SEXiaomi Mi 8 UD, Mi 8 Transparent Edition, Mi 8Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7الدفعة الثالثةXiaomi Mi CC9EXiaomi Mi Note 3Xiaomi Mi Max 3XiaomiMi 8 Lite, Mi 8 SEXiaomi Mi Mix 2Xiaomi Mi 6XRedmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8ARedmi 7, Redmi 7ARedmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6ARedmi Note 5Redmi S2