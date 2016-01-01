إل جي تكشف عن المواصفات الرسمية لهاتف LG Velvet

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إل جي تكشف عن المواصفات الرسمية لهاتف LG Velvet

مواصفات هاتف LG Velvet تظهر بشكل كامل من إل جي قبل الإطلاق الرسمي صاحب التصميم المميز من الشركة الكورية.

منذ أيام وشركة إل جي تشوق الجمهور لهاتف جديد يحمل تصميمًا مميزًا، هذا الهاتف عرفنا بوقت لاحق أن اسمه LG Velvet من خلال إعلان الشركة نفسها، ثم علمنا أنه سيصل للسوق في 7 مايو القادم، والآن قررت الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن كامل موصفات الهاتف بشكل رسمي قبل موعد إطلاقه وعلى غير المعتاد.

وربما يعود سبب كشف إل جي عن مواصفات هاتفها الجديد مبكرًا لعدم وجود فعالية رسمية لإطلاق الهاتف بسبب وباء كورونا.

على كل، سيحتوي الهاتف على عدد من المزايا الكبيرة مع شاشة OLED بقياس 6.8 بوصة بأبعاد 20:5:9 تحمل نتوء بالأعلى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل. على الجهة الأخرى، سيضيف الهاتف كاميرا ثلاثية بالخلف بتصميم “قطرة المطر” كما تسميه الشركة؛ العدسة الرئيسية ستأتي بدقة 48 ميجا بكسل، بجانب عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة ثالثة للتصوير الدقيق بقدة 5 ميجا بكسل.

يضيف الهاتف معالج Snapdragon 765 5G الذي سيدعم تقنية الجيل الخامس، بجانب ذاكرة رام 8 جيجابايت وقرص تخزين 128 جيجابايت.

كما سيدعم هاتف LG Velvet منفذ USB-C، منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ سماعة تقليدي، بجانب بطارية 4,300 ملي أمبير/ ساعة.

المصدر: عالم التقنية

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