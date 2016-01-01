إل جي تكشف عن المواصفات الرسمية لهاتف LG Velvet

مواصفات هاتف LG Velvet تظهر بشكل كامل من إل جي قبل الإطلاق الرسمي صاحب التصميم المميز من الشركة الكورية.
منذ أيام وشركة إل جي تشوق الجمهور لهاتف جديد يحمل تصميمًا مميزًا، هذا الهاتف عرفنا بوقت لاحق أن اسمه LG Velvet من خلال إعلان الشركة نفسها، ثم علمنا أنه سيصل للسوق في 7 مايو القادم، والآن قررت الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن كامل موصفات الهاتف بشكل رسمي قبل موعد إطلاقه وعلى غير المعتاد.
وربما يعود سبب كشف إل جي عن مواصفات هاتفها الجديد مبكرًا لعدم وجود فعالية رسمية لإطلاق الهاتف بسبب وباء كورونا.
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