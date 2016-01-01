كشفت أوبو عن أحد أغلى هواتفها المتوسطة، Find X2 Lite، مزودا بمعالج Snapdragon 765G ليقدم أداء قويا ومتميزا في الألعاب مع دعم شبكات الجيل الخامس.
يأتي الهاتف مزودا برام 8 جيجابايت وسعة 128 جيجابايت للتخزين. والشاشة 6.4 إنش أموليد بدقة +FHD، وقارئ البصمة مدمج بها.
الكاميرا الأمامية موجودة في نوتش قطرة المياة بدقة 32 ميجابكسل. والكاميرات الخلفية تتكون من رئيسية 48 ميجابكسل، واسعة جدا 8 ميجابكسل للمشاهد الواسعة، ماكرو 2 ميجابكسل تساعد في إضفاء التأثير الضبابي في صور بورتريه.
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التعليقات على بعد الإعلان الرسمي.. مواصفات هاتف Find X2 Lite
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