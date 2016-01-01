بعد الإعلان الرسمي.. مواصفات هاتف Find X2 Lite

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بعد الإعلان الرسمي.. مواصفات هاتف Find X2 Lite

كشفت أوبو عن أحد أغلى هواتفها المتوسطة، Find X2 Lite، مزودا بمعالج Snapdragon 765G ليقدم أداء قويا ومتميزا في الألعاب مع دعم شبكات الجيل الخامس.

يأتي الهاتف مزودا برام 8 جيجابايت وسعة 128 جيجابايت للتخزين. والشاشة 6.4 إنش أموليد بدقة +FHD، وقارئ البصمة مدمج بها.

الكاميرا الأمامية موجودة في نوتش قطرة المياة بدقة 32 ميجابكسل. والكاميرات الخلفية تتكون من رئيسية 48 ميجابكسل، واسعة جدا 8 ميجابكسل للمشاهد الواسعة، ماكرو 2 ميجابكسل تساعد في إضفاء التأثير الضبابي في صور بورتريه.

يأتي Finxd X2 Lite ببطارية 4025 مللي أمبير وشحن سريع 30 واط، على أن يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة ColorOS 7 من العلبة.


سيتوفر إما باللون الكحلي أو الأبيض بتدرج أزرق فاتح إلى أصفر، ويبدأ السعر من 500 يورو في البرتغال، وقد يقل السعر عن ذلك إذا تم إطلاقه في المنطقة.

المصدر: قل و دل

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