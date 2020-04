الصين تكشف عن أحد أفضل الهواتف قريبا الصين تكشف عن أحد أفضل الهواتف قريبا

أعلنت عملاقة صناعة الهواتف الصينية Meizu الثامن من مايو المقبل موعدا للكشف عن هاتفها الأحدث الذي ستنافس به هواتف شركتي هواوي وسامسونغ.



وتبعا للتسريبات فإن هاتف Meizu 17 سيأتي بكاميرا رباعية العدسة من بين أفضل كاميرات الهواتف، فيها مستشعر Sony IMX686 المزود بتقنية Quad Bayer، وزودت هذه الكاميرا بتقنية التثبيت الأوتوماتيكي للقطة، وميزة قياس عمق الصورة.



كما سيكون هذا الهاتف أول جهاز تطرحه هذه الشركة بشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتزا، ما يجعل منه جهازا مناسبا لعشاق الألعاب الإلكترونية، وهاتفا ممتازا لتصفح الإنترنت بسرعة كبيرة.

وسيزود Meizu 17 بمعالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDRR5 ما سيمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.Tech SciCo@techscicoMeizu 17 - Launching on 8th May- 6.5" 90Hz AMOLED- 64MP Quad rear Camera- SD865 5G- UFS 3.1- mSmart 5G technology- 4500mAh Battery- 30W Super mCharge- Front Punch hole Camera- In display Fingerprint#TechSciCo#Meizu #Meizu17ومن بين التقنيات المميزة التي سيحصل عليها أيضا بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها عبر شاحن سريع (30 واطا)، إضافة لمنفذين لبطاقات الاتصال، وخدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، فضلا عن ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء مدمج في الشاشة.