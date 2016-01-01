من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G يوم الإثنين المقبل. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة Xiaomi تواصل التشويق لهذا الهاتف، واليوم قررت الشركة الصينية تسليط الضوء في إعلاناتها التشوقية الأحدث على الشاشة الخاصة بهذا الهاتف.
ووفقا للإعلانات التشويقية الحديثة التي نشرتها شركة Xiaomi اليوم، فهي تؤكد لنا أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G سيصل مع شاشة تستند على تكنولوجيا Super AMOLED توفر ” جودة الماس ” بفضل إستخدام بكسلات فرعية عالية الجودة تستخدمها معظم شاشات OLED من سامسونج على أي حال، ولكن قرر قسم التسويق في شركة Xiaomi الإستفادة من ذلك لإثارة الضجة حول الهاتف قبيل الإعلان الرسمي.
وبصرف النظر عن ذلك، فقد أكدت لنا الإعلانات التشويقية الجديدة كذلك أن شاشة الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G تمتاز بدقة عالية جدًا على مستوى الألوان وبسطوع مثالي، كما أنها تدعم +HDR10. وتتميز هذه الشاشة أيضًا بدعمها لـ DC Dimming لمحاربة ومضان الشاشة، والذي قد يجده بعض المستخدمين ملحوظًا على شاشات OLED أثناء إستخدام سطوع منخفض.
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التعليقات على Xiaomi تشوق لشاشة الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G، وتعد بوضوح عالي
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