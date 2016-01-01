سامسونج تعمل على هاتف بكاميرا أمامية منبثقة

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سامسونج تعمل على هاتف بكاميرا أمامية منبثقة

تحاول الشركات منذ عامين التحايل على الكاميرا الأمامية لإخفاءها قدر الإمكان، سواء وضعتها كثقب أم قطرة أم على جانب الواجهة، ظهرت بضعة هواتف تجعلها منبثقة من داخل جسم الهاتف، وهو ما تريد سامسونج تجربته أيضاً.

كشفت صور مسربة عن نموذج تصميمي لهاتف يبدو أنه من سلسلة هواتف Galaxy A يأتي بكاميرا أمامية منبثقة تخرج عند الحاجة للتصوير من داخل جسم الهاتف، وتعود إليه عند الانتهاء من التصوير.

هنا تحصل على شاشة كاملة بدون أي انقطاع لوضع الكاميرا، لكنك بالمقابل ستنتظر بضعة ثوان عند الحاجة لأخذ صورة سيلفي حتى تخرج الكاميرا من داخل الهاتف.

مازالت معظم المواصفات غير معروفة بعد، لكنه يبدو أنه متوسط أو منخفض المواصفات حيث أن هناك حساس للبصمة في الخلف وليست ضمن الشاشة. ونشاهد أيضاً من الخلف 3 كاميرات وشاشة بقياس 6.5 بوصة.

مازال الهاتف في المراحل المبكرة، وقد لا تطلقه سامسونج بالفعل بل تكتفي باختبار التصميم النموذجي.

يذكر أن هناك العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق تعمل بنفس فكرة الكاميرا المنبثقة من أبرزها هاتف OnePlus 7 Pro.

المصدر: عالم التقنية

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