سامسونج تعمل على هاتف بكاميرا أمامية منبثقة

تحاول الشركات منذ عامين التحايل على الكاميرا الأمامية لإخفاءها قدر الإمكان، سواء وضعتها كثقب أم قطرة أم على جانب الواجهة، ظهرت بضعة هواتف تجعلها منبثقة من داخل جسم الهاتف، وهو ما تريد سامسونج تجربته أيضاً.
كشفت صور مسربة عن نموذج تصميمي لهاتف يبدو أنه من سلسلة هواتف Galaxy A يأتي بكاميرا أمامية منبثقة تخرج عند الحاجة للتصوير من داخل جسم الهاتف، وتعود إليه عند الانتهاء من التصوير.
هنا تحصل على شاشة كاملة بدون أي انقطاع لوضع الكاميرا، لكنك بالمقابل ستنتظر بضعة ثوان عند الحاجة لأخذ صورة سيلفي حتى تخرج الكاميرا من داخل الهاتف.
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