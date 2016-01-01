

الهاتف Xiaomi Mi A3 يبدأ مرة أخرى بتلقي تحديث Android 10 الهاتف Xiaomi Mi A3 يبدأ مرة أخرى بتلقي تحديث Android 10

الهاتف Xiaomi Mi A3 يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One، لذلك فالجميع يتوقعون أن يحصل على تحديث Android 10 في وقت مبكر جدًا. ومع ذلك، يبدو أن شركة Xiaomi واجهت بعض المشاكل مع تحديث Android 10 الخاص بهذا الهاتف، فقد إضطرت لسحبه ثلاث مرات بسبب بعض المشاكل التي تم إكتشافها في التحديث.



ومع ذلك، يبدو أن شركة Xiaomi نجحت الآن في إصلاح جميع المشاكل التي تم رصدها في التحديث لأنها بدأت رسميًا الآن بإصدار تحديث Android 10 من جديد للهاتف Xiaomi Mi A3 علمًا أن حجم النسخة الجديدة من التحديث يبلغ 32 ميغابايت فقط بدلاً من 1.33 جيجابايت التي جاء بها التحديث السابق. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه الإصلاحات للمشاكل التي تم إكتشافها في التحديث السابق، مثل تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع، وتحسين خاصية التثبيت الرقمي للصورة.



بغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد مثل نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وميزة الردود الذكية، وإعدادات الخصوصية الجديدة، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث