الهاتف Xiaomi Mi A3 يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One، لذلك فالجميع يتوقعون أن يحصل على تحديث Android 10 في وقت مبكر جدًا. ومع ذلك، يبدو أن شركة Xiaomi واجهت بعض المشاكل مع تحديث Android 10 الخاص بهذا الهاتف، فقد إضطرت لسحبه ثلاث مرات بسبب بعض المشاكل التي تم إكتشافها في التحديث.
ومع ذلك، يبدو أن شركة Xiaomi نجحت الآن في إصلاح جميع المشاكل التي تم رصدها في التحديث لأنها بدأت رسميًا الآن بإصدار تحديث Android 10 من جديد للهاتف Xiaomi Mi A3 علمًا أن حجم النسخة الجديدة من التحديث يبلغ 32 ميغابايت فقط بدلاً من 1.33 جيجابايت التي جاء بها التحديث السابق. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه الإصلاحات للمشاكل التي تم إكتشافها في التحديث السابق، مثل تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع، وتحسين خاصية التثبيت الرقمي للصورة.
بغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد مثل نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وميزة الردود الذكية، وإعدادات الخصوصية الجديدة، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الهاتف Xiaomi Mi A3 يبدأ مرة أخرى بتلقي تحديث Android 10
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق