شركة LG تحدد رسميًا موعد الإعلان الهاتف LG Velvet

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صورة الخبر: شركة LG تحدد رسميًا موعد الإعلان الهاتف LG Velvet
شركة LG تحدد رسميًا موعد الإعلان الهاتف LG Velvet

قامت شركة LG بالفعل بإطلاق إعلانين ترويجيين لهاتفها الذكي المتوسط القادم LG Velvet، ولكنها لم تكشف لنا بعد عن المواصفات التقنية لهذا الهاتف. ومع ذلك، فقد أكدت لنا الشركة الآن أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم 7 من شهر مايو المقبل من خلال فيديو تشويقي نشرته على اليوتيوب يسلط الضوء كذلك على لغة التصميم البسيطة والمميزة التي تبنتها الشركة في هاتفها الجديد.

تمثل القطرات الأربعة الملونة الكاميرات الثلاثة التي ستأتي بها الواجهة الخلفية للهاتف والفلاش LED. وتمثل ألوان هذه القطرات أيضًا الألوان التي سيأتي بها الهاتف LG Velvet والتي تشمل الأبيض والأسود والأحمر والأخضر. وبغض النظر عن الألوان، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 765G وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقا للإعلانات التشويقية التي نشرتها شركة LG في الفترة الماضية، فسوف يكون لدى الهاتف LG Velvet حواف منحنية في كل من الأمام والخلف للحصول على قبضة مثالية، ولكن الشاشة تظهر في تلك الفيديوهات مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي يحتوي على الكاميرا الأمامية.

المصدر: موقع الكترونى

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