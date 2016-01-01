

بإمكانات تفوق قدرة العين البشرية.. سامسونج تطور كاميرا هاتف ذكي ليس لها مثيل بإمكانات تفوق قدرة العين البشرية.. سامسونج تطور كاميرا هاتف ذكي ليس لها مثيل

تعد سامسونج Samsung، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع تقنيات التصوير وحساسات الكاميرات للهواتف الذكية، وكانت الشركة الكورية الجنوبية أول من صمم مستشعرات 64 ميجابكسل و108 ميجابكسل للهواتف الذكية الاستهلاكية وتعتقد الشركة أن هذا مجرد بداية فقط.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن شركة سامسونج تسعى لتطوير كاميرات رقمية صغيرة مزودة بحساسات لم تشهدها الأجهزة الإلكترونية من قبل.



وعن خطط الشركة المستقبلية، كشف رئيس فريق أعمال حساسات التصوير Yongin Park، أن سامسونج تعمل على تطوير حساس تصوير رقمي لكاميرات هواتفها الذكية بدقة 600 ميجابكسل قادر على التقاط تفاصيل تفوق ما يمكن للعين البشرية رؤيته.

قد يعجبك أيضا... loading...

ووفقا لـ Park، فإن العين البشرية قادرة على التقاط صورة بدقة 500 ميجابكسل، وتهدف سامسونج للتفوق على ذلك بحساس تصوير يمكن استخدامه في أجهزة أخرى غير الهواتف الذكية.ويأتي هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 Ultra، بحساس ISOCELL Bright HM1، وكذلك يأتي هاتف شاومي Mi Note 10، بحساس ISOCELL Bright HMX والذي يمكنه التقاط صور بدقة 108 ميجابكسل، لكن عمليا فإنها تصور بدقة 12 و 27 ميجابكسل.ولم تحدد سامسونج إطارا زمنيا لإطلاق حساس الكاميرا الجديد، ولكن في حال نجاحها في تطوير الحساس الجديد، سيكون بدقة تزيد أكثر بـ 5 مرات عن دقة أقوى حساس إلكتروني موجود لكاميرات الهواتف حاليا، وسيمكن استخدامه أيضًا في الكاميرات المخصصة للمعدات الطبية، وكاميرات التي تركب على الدرونات والتي باستطاعتها رصد الأجسام الصغيرة.