تعد سامسونج Samsung، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع تقنيات التصوير وحساسات الكاميرات للهواتف الذكية، وكانت الشركة الكورية الجنوبية أول من صمم مستشعرات 64 ميجابكسل و108 ميجابكسل للهواتف الذكية الاستهلاكية وتعتقد الشركة أن هذا مجرد بداية فقط.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن شركة سامسونج تسعى لتطوير كاميرات رقمية صغيرة مزودة بحساسات لم تشهدها الأجهزة الإلكترونية من قبل.
وعن خطط الشركة المستقبلية، كشف رئيس فريق أعمال حساسات التصوير Yongin Park، أن سامسونج تعمل على تطوير حساس تصوير رقمي لكاميرات هواتفها الذكية بدقة 600 ميجابكسل قادر على التقاط تفاصيل تفوق ما يمكن للعين البشرية رؤيته.
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التعليقات على بإمكانات تفوق قدرة العين البشرية.. سامسونج تطور كاميرا هاتف ذكي ليس لها مثيل
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