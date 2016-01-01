مضى نحو عامين على إطلاق آخر تابلت من شاومي، ولم نرى قط جهاز تابلت من علامة ريدمي التابعة لها. لكن هذا قد يتغير بحلول يوم الاثنين 27 أبريل إذا صدقت الشائعات.
يُقال إنّنا سنشهد إعلان أول تابلت 5G آتيا بمعالج Snapdragon 765G، وأول شاشة بتحديث 90 هرتز في أجهزة التابلت، مقابل سعر لا يصدق: 285$ فقط.
والكاميرا بالخلف تعتمد مستشعر 48 ميجابكسل من سوني. والبطارية تدعم الشحن السريعة عند 30 واط. وبينما لم يتطرق التسريب لسعة البطارية أو حجم الشاشة، أكد وجود 4 مكبرات صوت موزعة بالإطار العلوي والسفلي.
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التعليقات على مواصفات تابلت شاومي القادم
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