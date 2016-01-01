

مواصفات تابلت شاومي القادم مواصفات تابلت شاومي القادم

مضى نحو عامين على إطلاق آخر تابلت من شاومي، ولم نرى قط جهاز تابلت من علامة ريدمي التابعة لها. لكن هذا قد يتغير بحلول يوم الاثنين 27 أبريل إذا صدقت الشائعات.



يُقال إنّنا سنشهد إعلان أول تابلت 5G آتيا بمعالج Snapdragon 765G، وأول شاشة بتحديث 90 هرتز في أجهزة التابلت، مقابل سعر لا يصدق: 285$ فقط.



والكاميرا بالخلف تعتمد مستشعر 48 ميجابكسل من سوني. والبطارية تدعم الشحن السريعة عند 30 واط. وبينما لم يتطرق التسريب لسعة البطارية أو حجم الشاشة، أكد وجود 4 مكبرات صوت موزعة بالإطار العلوي والسفلي.

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شاومي لم تسوق لهذا التابلت قط، لكنّ مسؤولا تنفيذيا علق مؤخرا أنّ الشركة لم تتخل عن أجهزة التابلت بعد، دون أن يؤكد وجود مثل هذا التابلت المثير.وأخيرا، المواصفات الخرافية مقابل السعر الزهيد يجعلنا نستبعد وجود هذا التابلت أو صحة السعر المذكور، لكن قد تفاجئنا علامة ريدمي المعروفة بالأسعار الرخيصة، مع العلم أنها تستعد لإطلاق هاتف Mi 10 Youth في نفس اليوم (الاثنين 27 أبريل) على أن يأتي بمعالج Snapdragon 765G ودعم شبكات 5G أيضا.