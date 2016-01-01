

موتورولا تعلن رسمياً عن هاتفي Edge و Edge+ موتورولا تعلن رسمياً عن هاتفي Edge و Edge+

أعلنت موتورولا اليوم بشكل رسمي عن هاتفين جديدين أحدهما رائد والآخر متوسط وهما Edge+ و Edge.







هاتف موتورولا Edge يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080p+ ومعالج Snapdragon 765 ورامات بحجم 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ويدعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 1 تيرا بايت.

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يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 والثانية للتقريب البصري 3X وهي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة بدقة 16 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية 117 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ومنفذ 3.5 ملم وسماعات ستريو ويعمل بنظام Android 10 وسيستقبل تحديث واحد فقط وهو Android 11 وسيتوفر للبيع في الصيف ولم تكشف موتورولا عن سعره.أما هاتف موتورولا Edge+ يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080p+ ومعالج Snapdragon 865 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 والثانية للتقريب البصري 3X وهي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة بدقة 16 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية 117 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 والرابعة ثلاثية الأبعاد والكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تستطيع الصمود لمدة يومين ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات وشحن الأجهزة الآخرى لاسلكياً بقوة 5 وات.ويأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ومنفذ 3.5 ملم وسماعات ستريو ويعمل بنظام Android 10 وسيستقبل تحديث واحد فقط وهو Android 11 وسيتوفر للبيع يوم 14 مايو بسعر 1000 دولار.