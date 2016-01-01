

ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.



وهذا الخلل البرمجي يوجد أيضا في أجهزة آيباد. وأوضحت الشركة الأمنية الني تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.



وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

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واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب) وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر يوم الأربعاء ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.