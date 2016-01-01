تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.
وهذا الخلل البرمجي يوجد أيضا في أجهزة آيباد. وأوضحت الشركة الأمنية الني تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.
وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.
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التعليقات على ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات
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