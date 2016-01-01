ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

صورة الخبر: ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات
ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.

وهذا الخلل البرمجي يوجد أيضا في أجهزة آيباد. وأوضحت الشركة الأمنية الني تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب) وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر يوم الأربعاء ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ثغرة في آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54049

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager