

Honor تنجح في بيع أكثر من 50 آلف وحدة من هواتف Honor 30 في غضون ثوانٍ Honor تنجح في بيع أكثر من 50 آلف وحدة من هواتف Honor 30 في غضون ثوانٍ

عرضت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei في وقت سابق من هذا اليوم الدفعة الأولى من تشكيلة Honor 30 Series للبيع في الصين. وكما كان متوقعًا بالفعل، فقد نفدت هذه الدفعة بالكامل في غضون ثوانٍ، وكشفت لنا الشركة أنها إستطاعت خلال هذه العملية إستقطاب عائدات بقيمة 42 مليون دولار أمريكي. ومن خلال عملية حسابية بسيطة يتضح لنا أن الشركة الصينية نجحت في بيع ما بين 54 آلف و100 آلف وحدة.



أعلنت شركة Honor عن تشكيلة Honor 30 Series، والتي تتألف من Honor 30 و Honor 30 Pro و +Honor 30 Pro في الأسبوع الماضي. وبطبيعة الحال، الهاتف Honor 30 هو الأرخص ضمن هذه الهواتف الثلاثة، فسعره يبدأ من 2999 يوان صيني، في حين يُعتبر +Honor 30 Pro هو الأغلى ضمن هذه التشكيلة، فهو يكلف إبتداءً من 425 دولار أمريكي تقريبًا.



عمومًا، في حالة إذا كنتم مهتمين بهذه الهواتف الذكية الثلاثة وترغبون في معرفة المزيد حولهم، فبإمكانكم الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro من هنا، في حين يمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل حول الهاتف +Honor 30 Pro من هنا.