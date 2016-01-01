

واتساب يضيف ملصقات جديدة لدعم المسافة الاجتماعية واتساب يضيف ملصقات جديدة لدعم المسافة الاجتماعية

يعطي تطبيق WhatsApp تذكيرًا إضافيًا لمستخدميه الذين يبلغ عددهم 2 مليار مستخدم حول أهمية البقاء في المنزل خلال وباء فيروس كورونا المستجد.







يطرح التطبيق مجموعة جديدة من ملصقات "معًا في المنزل" كجزء من جهوده الواسعة النطاق لتحويل خدمة الرسائل إلى قوة لتحديثات دقيقة ومفيدة، بدلاً من المعلومات الخاطئة.

قد يعجبك أيضا... loading...

قالت شركة WhatsApp إنها عملت مع منظمة الصحة العالمية (WHO) على الملصقات، وهي متوفرة بعشر لغات، وتشجع الملصقات على غسل اليدين والعمل من المنزل ومفاهيم التباعد الاجتماعي الأخرى.يأتي التحديث بعد أن أطلق Instagram ملصق "Stay Home" الشائع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات للمسافة الاجتماعية وأضاف Facebook و Messenger ردود فعل "رعاية" جديدة.قال Facebook سابقًا إنه شهد ارتفاعًا في استخدام تطبيقات المراسلة الخاصة به حيث يضطر المزيد من مستخدميه إلى البقاء في المنزل.أجبر الاستخدام المتزايد WhatsApp على طرح المزيد من الحماية ضد المعلومات الخاطئة حول الوباء.أضاف WhatsApp ضوابط أكثر صرامة على إعادة توجيه الرسائل وعمل مع مطورين خارجيين لإنشاء روبوتات المراسلة لمشاركة المعلومات الصحية في الوقت المناسب وتبديد الخدع.