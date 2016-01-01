

مواصفات هاتف Oppo Ace2 مواصفات هاتف Oppo Ace2

كشفت أوبو أخيرا عن واحد من أقوى هواتفها هذا العام، وهو الفلاجشيب Ace2.



يعتمد Oppo Ace2 على شاشة أوليد 6.5 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 90 هرتز واستجابة لمس 180 هرتز، يضم الركن الأيمن العلوي منها ثقب كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.



وفي ظهر الهاتف توجد حلقة تضم 4 كاميرات، رئيسية 48 ميجابكسل، واسعة جدا 8 ميجابكسل، وكاميرتين عمق 2 ميجابكسل لتعزيز التصوير في وضع بورتريه.

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يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 865 مع رام 8 أو 12 جيجابايت من النوع الأسرع LPPDR5، وسعات التخزين 128 أو 256 جيجابايت أيضا من النوع الأسرع UFS 3.0. والبطارية 4000 مللي أمبير تدعم سرعة الشحن السلكي 65 واط واللاسلكي 40 واط، الأخير قادر على ملء البطارية من 0 إلى 100% خلال 56 دقيقة، لكنّه يتطلب شراء قاعدة الشحن اللاسلكي التي تدعم هكذا سرعة من أوبو بمقابل 35$. مع العلم أن الهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي.مواصفات هاتف Oppo Ace2 2من ناحية البرمجيات، يأتي Ace2 بأندرويد 10 والواجهة ColorOS 7.1. ويدعم تقنيات الاتصال الأحدث، من شبكات الجيل الخامس إلى واي فاي 6، والاتصال قريب المدى NFC.مواصفات هاتف Oppo Ace2 3يأتي Ace2 بألوان البنفسجي والفضي والأسود بسعر يبدأ من 565$ لموديل 128/8 جيجابايت وسعر 625$ لموديل 256/8 جيجابايت و650$ لموديل 256/12 جيجابايت. وبينما يتوفر في الصين يوم 20 أبريل، لا توجد معلومات عن موعد إطلاقه على الصعيد العالمي.