في وقت سابق من هذا اليوم، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتف Galaxy Note 10 Lite، والآن بدأت الشركة أيضًا بإصدار تحديث جديد لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip.
هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل، ولكنه أيضًا يعزز الوضع Flex Mode للكاميرا. من قبل أثناء إستخدام تطبيق الكاميرا المدمج في وضع Flex Mode، كانت نافذة الرؤية تظهر في الجزء العلوي من الهاتف، في حين تظهر عناصر التحكم في الجزء السفلي. ولكن بعد تثبيت التحديث الجديد، ستتمكن من تغيير ذلك. تحتاج فقط إلى النقر مرتين على نافذة المعاينة عندما تكون في الوضع Flex Mode لتحويلها إلى الجزء الآخر من الجهاز.
تشغيل الوضع Flex Mode في تطبيقات محددة عندما تمسك الهاتف Galaxy Z Flip وشاشته منحنية بزاوية 90 درجة، أو زاوية قريبة من هذه.
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التعليقات على الهاتف Galaxy Z Flip يحصل على تحديث جديد يُحسن الوضع Flex Mode للكاميرا
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