

الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 يظهر في بعض المتاجر الإلكترونية الصينية مع بعض المواصفات الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 يظهر في بعض المتاجر الإلكترونية الصينية مع بعض المواصفات

تم رصد الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 في الأسبوع الماضي في مجموعة من المتاجر الإلكترونية الصينية، والتي كشفت لنا أنه سيصل في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري، وهو نفسه اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن تشكيلة Huawei Nova 7 Series.



أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 كذلك على متجري JD.com و VMall مع الصور وبعض المواصفات التقنية، والتي تشمل شاشة بحجم 10.4 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح اليوم كذلك أن هذا الجهاز اللوحي سيمتاز بسمك 9mm وبوزن 810 جرام.



الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 سيصل كذلك مع قلم إلكتروني، وسيضم زر التشغيل في الأعلى في حين سيضم منفذ USB Type-C في الأسفل تحيط به مكبرات الصوت من كلا الجانبين علمًا أنه سيتم تدعيم مكبرات الصوت هذه بتكنولوجيا الصوت التابعة لشركة Harmon Kardon المملوكة من قبل شركة سامسونج.

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الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 سيصل كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل، كما أنه سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 810، وبطارية بسعة 7250mAh، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.