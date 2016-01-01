

ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. ينطلق "قاتل هواتف سامسونغ" الصيني! ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. ينطلق "قاتل هواتف سامسونغ" الصيني!

تتحضر شركة OPPO الصينية لإطلاق هاتف جديد ستنافس به هواتف الفئة Galaxy A الشهيرة من سامسونغ.



وتبعا للتسريبات فإن هاتف OPPO A52 الذي لن يتجاوز سعره 250 دولارا سيحصل على هيكل متين مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده 162,0 × 75,5 × 8,9 ملم ووزنه 188 غ.



كما سيزود هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض Full HD+ (2400/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير في وسطها من الأعلى خصص للكاميرا الأمامية.

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أما بطارية هذا الهاتف فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل 3 أيام تقريبا في حال استعماله للمكالمات وسماع الموسيقى وتصفح الإنترنت، ويمكن شحنها عبر شاحن سريع (18 واطا).ويضمن أداءه الجيد والسريع معالج Quаlcomm Snаpdragon 665 ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستكون بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، قادرة على التقاط فيديوهات عالية الدقة بمعدل 60 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/ 2.0، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة بأمان.ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.