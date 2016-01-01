

فيديو ترويجي يستعرض لنا مهارات الهاتف +Honor 30 Pro على مستوى التصوير فيديو ترويجي يستعرض لنا مهارات الهاتف +Honor 30 Pro على مستوى التصوير

كما رأيتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei يوم الأربعاء الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف +Honor 30 Pro ليصبح بذلك الهاتف الرائد الأحدث للشركة إلى جانب الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro. ومن بين نقاط القوة في الهاتف +Honor 30 Pro الجديد نجد نظام الكاميرا الخلفية الذي يتألف من عدة كاميرات.



لتسليط المزيد من الضوء على قدرات الكاميرا في الهاتف +Honor 30 Pro وما يمكن أن تفعله إذا سقط هذا الهاتف بين أيدي شخص على دراية جيدة بالتصوير الفوتوغرافي، قامت شركة Honor بنشر مقطع فيديو تم تصوير جميع اللقطات التي تظهر فيه بإستخدام الهاتف +Honor 30 Pro، ويمكنك مشاهدة هذا الفيديو أدناه :



للتذكير، الهاتف +Honor 30 Pro يضم شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وتضم مستشعر بصمات الأصابع، كما أنها تمتاز بطرفين منحنيين. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، فالهاتف +Honor 30 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الكاميرا توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×50. هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو. وفيما يخص قدرات الكاميرا، فالهاتف +Honor 30 Pro سيكون قادرًا على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

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الهاتف +Honor 30 Pro يأتي كذلك مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، كما أنه يأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W، وتم تزويده كذلك بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل وبواجهة MagicUI 3.1.0.الهاتف +Honor 30 Pro سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأسود والفضي، وسيكلف 4999 يوان صيني لنسخة 8GB/256GB، وما يُعادل 5499 يوان صيني لنسخة 12GB/256GB. الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستبدأ اليوم، وسيتم عرض الهاتف للبيع بشكل رسمي يوم 21 أبريل.