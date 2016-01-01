كما رأيتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei يوم الأربعاء الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف +Honor 30 Pro ليصبح بذلك الهاتف الرائد الأحدث للشركة إلى جانب الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro. ومن بين نقاط القوة في الهاتف +Honor 30 Pro الجديد نجد نظام الكاميرا الخلفية الذي يتألف من عدة كاميرات.
لتسليط المزيد من الضوء على قدرات الكاميرا في الهاتف +Honor 30 Pro وما يمكن أن تفعله إذا سقط هذا الهاتف بين أيدي شخص على دراية جيدة بالتصوير الفوتوغرافي، قامت شركة Honor بنشر مقطع فيديو تم تصوير جميع اللقطات التي تظهر فيه بإستخدام الهاتف +Honor 30 Pro، ويمكنك مشاهدة هذا الفيديو أدناه :
للتذكير، الهاتف +Honor 30 Pro يضم شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وتضم مستشعر بصمات الأصابع، كما أنها تمتاز بطرفين منحنيين. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، فالهاتف +Honor 30 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الكاميرا توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×50. هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو. وفيما يخص قدرات الكاميرا، فالهاتف +Honor 30 Pro سيكون قادرًا على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.
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التعليقات على فيديو ترويجي يستعرض لنا مهارات الهاتف +Honor 30 Pro على مستوى التصوير
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