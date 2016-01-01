لمنع انتقال فيروس كورونا.. 5 خطوات لتعقيم موبايلك

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لمنع انتقال فيروس كورونا.. 5 خطوات لتعقيم موبايلك

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفشيه في الغالبية العظمي من دول العالم، يبحث ملايين الأشخاص عن أفضل طرق الوقاية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم يتخيل البعض أن الهاتف الذكي يمكن أن يتسبب في نقل العدوى المسببة للوباء.

ووفقا لما ذكره موقع "WIRED "، أن بعض الدراسات أظهرت أن شاشات الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، وتتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا، التى تسبب العديد من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا.

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بتحديث إرشاداتها حول كيفية الحفاظ على الأجهزة المحمولة نظيفة وخالية من الجراثيم، ومن بينها آبل وجوجل، لذا يجب عليك اتباع أفضل إجراءات الوقاية لحماية نفسك من الإصابة بالعدوى، خاصة إذا قام أحد المصابين بلمس أو استخدام هاتفك.

تعقيم الهاتف الذكي الخاص بك:

أولا: قم بإيقاف تشغيل الجهاز أولًا.

ثانيا: تجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف والسماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز .

ثالثا: اجلب قطعة قماش ناعمة أو قطنة صغيرة.
رابعا: اغمس قطعة القماش مع كحول الإيثانول بنسبة تركيز ٧٠٪؜ .

خامسا: قم بمسح الجهاز بالكامل، مع عدم الاقتراب من فتحات الجهاز مثل السماعة ومنفذ الشحن.

ملحوظة: قم بتنظيف وتعقيم شاشة هاتفك الذكى بشكل يومي، باستخدام قطعة قماش ذات ألياف ناعمة مثل تلك المستخدمة لتنظيف النظارات الطبية.

المصدر: صدى البلد

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