

قبل إطلاقها غدا.. سعر ومواصفات سلسلة هواتف realme 6 قبل إطلاقها غدا.. سعر ومواصفات سلسلة هواتف realme 6

تكشف ريلمي realme، العلامة التجارية التابعة لشركة أوبو، النقاب غدا الأثنين، عن سلسلة هواتفها الجديدة realme 6، والتي تأتي بهاتفين هما realme 6 وrealme 6 Pro خلال حدث عبر البث المباشر في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة التابعة للشركة.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم سلسلة هواتف realme 6، لأول مرة شاشة من نوع Ultra، بقياس 6.5 بوصة وبدقة +FullHD، وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتشغل حوالى 90.5٪ كنسبة الشاشة إلى جسم الجهاز.



ويحتوي هاتفى realme 6، على بطارية سعة 4300 مللى أمبير، بالإضافة إلى شحن فلاش 30 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة.

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وتعد سلسلة realme 6، الرائدة في التقاط الصور باستخدام كاميرا رباعية بتقنية AI عالية الجودة، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل و119 درجة، وعدسة ماكرو، بالإضافة إلى عدسة صور باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة F2.0، مع دعم وضع التجميل الذكى.ويعمل هاتف realme 6 Pro بمعالج Snapdragon 720G والذى يتم إطلاقه فى هاتف ذكى لأول مرة فى العالم، والذي يحتوى على تحسينات بنسبة 10٪ فى أداء وحدة المعالجة المركزية، و75٪ تحسينات فى أداء وحدة معالجة الرسومات.ويأتي جهاز realme 6 بسعر 230 دولار أمريكي، بإصدارين سعة تخزين الأول 4/ 128 جيجابايت، أما الثانى فيأتى بسعة تخزينية 8 /128 جيجابايت أما هاتف realme 6 Pro فيأتى بإصدارا واحدا فقط وهو 8 / 128 جيجابايت، بسعر 320 دولار أمريكي.