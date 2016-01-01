

كيفية وقف اشتراكات التطبيقات على أندرويد كيفية وقف اشتراكات التطبيقات على أندرويد

أصبحت اشتراكات التطبيقات أمرا شائعا في السنوات الأخيرة. وعلى أندرويد، يتم سحب الاشتراك من وسيلة الدفع المسجلة عند حلول موعد الاشتراك الجديد أو قبلها بنحو 24 ساعة، ما لم تقم بإيقاف أو إلغاء الاشتراك.



بعض التطبيقات تسمح بإيقاف الاشتراك إذا تعذر الدفع، فتستطيع إيقاف الاشتراك لفترة، ولتتأكد من هذا الخيار:



• افتح متجر التطبيقات (Play Store) على جهاز الأندرويد.

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• اذهب إلى قسم الاشتراكات من قائمة الثلاث أشرط الجانبية.• اختر من بين الاشتراكات ما تريد إيقافه، ثم اضغط على زر إدارة أو Manage.• إن كان مطورو التطبيق يسمحون بإيقاف الاشتراك، ستجد خيار إيقاف الاشتراك، يمكنك اختيار مدة الإيقاف ثم زر التأكيد.إيقاف الاشتراك يعني أنّه سيتوقف من بعد المدة التي تم دفع الاشتراك مقابلها. إنما يمنع هذا الإجراء طلب التطبيق دفع الاشتراك الجديد وقت حلوله.• اذهب إلى قسم الاشتراكات من القائمة الجانبية في متجر التطبيقات.• اضغط على الاشتراك المراد، ثم على زر إلغاء الاشتراك الأخضر، وأعطه سبب إلغاء الاشتراك إذا طلبه، ثم قم بالتأكيد.هذا الإجراء مثل إجراء إيقاف الاشتراك، يمكنك الاستمتاع بالخدمة طوال الفترة المدفوع من أجلها الاشتراك، لكن لن يتم طلب دفع الاشتراك الجديد.كيف تستأنف الاشتراكاتربما يعزو سبب إيقاف أو إلغاء الاشتراك هو عدم الفراغ له، ولذا توجد طريقة لاستئناف الاشتراك الموقوف أو الملغي مؤخرا.• اذهب إلى قسم الاشتراكات من القائمة الجانبية بمتجر التطبيقات.• تبقى الاشتراكات الملغية والموقوفة مؤخرا بالقائمة، وبالنقر عليها ثم زر إدارة أو Manage، تجد خيار الاستئناف Resume.