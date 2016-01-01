

الهاتف Oppo A92s يظهر في مجموعة من الصور الرسمية، وسيصل بتشكيلة مختلفة من الألوان الهاتف Oppo A92s يظهر في مجموعة من الصور الرسمية، وسيصل بتشكيلة مختلفة من الألوان

لم يتم الإعلان رسميًا بعد عن الهاتف Oppo A92s، ولكن هيئة الإتصالات الصينية TENAA كشفت لنا بالفعل عن تصميمه ومواصفاته التقنية. والآن، ظهرت على الويب مجموعة من الصور الرسمية لهذا الهاتف، والتي تترك لنا القليل لتخيله.



عندما تنظر إلى هذه الصور ستجد أن الهاتف Oppo A92s يضم شاشة تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، ويضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وبالضبط في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف. وبصرف النظر عن التصميم، فهذه الصور الرسمية تكشف لنا كذلك أن الهاتف Oppo A92s سيصل بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأزرق الداكن والأزرق السماوي والزهري.



وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Oppo A92s سيضم شاشة بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3920mAh.

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هذا الهاتف سيضم كذلك كاميرتين في الأمام بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.