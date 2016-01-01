

انستجرام يتحدى ملل كورونا.. البث المباشر انتقل إلى IGTV انستجرام يتحدى ملل كورونا.. البث المباشر انتقل إلى IGTV

تم إطلاق Instagram Live في عام 2016، لكن الأمر استغرق وقتًا لكي تنطلق الميزة حقًا، قالت الشركة إن الاستخدام المباشر يزيد بنسبة 70% في الولايات المتحدة، لذا فهي تطرح بضع ميزات جديدة لتسهيل مشاهدة المحتوى وحفظه.







تسمح رسميًا للجميع في جميع أنحاء العالم بمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة والتعليق عليها من سطح المكتب بعد تشغيلها كاختبار لأول مرة، كما أنها تختبر الآن زرًا يتيح للأشخاص تحميل مجموعات البث المباشر النهائية مباشرة على IGTV.

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باستخدام هذا الزر، يمكنهم أيضًا اختيار مشاركة معاينة الفيديو الخاص بهم على خلاصتهم وملفهم الشخصي، ولن يتم نقل التعليقات وملصقات الأسئلة إلى IGTV.تنتهي صلاحية مقاطع الفيديو الحية عادةً بعد 24 ساعة، ويكافح الأشخاص لإتاحتها بعد انتهاء التصوير، على الرغم من أنه كانت هناك دائمًا طريقة لحفظ المحتوى الخاص بك، إلا أن معظم الأشخاص لم يقوموا بتحميله على IGTV أو في أي مكان آخر.يمكن أن يجعل الزر التحميل على IGTV خيارًا أكثر جاذبية، والذي لن يفيد المشاهدين الذين فاتهم البث المباشر فحسب، بل سيساعد أيضًا Instagram في إنشاء IGTV في منافس محتوى طويل أكثر صعوبة على YouTube.للقيام بذلك، يحتاج إلى المزيد من المحتوى، وتعتبر Lives إحدى الطرق لملء القسم.واصلت الشركة التركيز على IGTV، وحدّثت تطبيقها المستقل IGTV لتعزيز منشئي المحتوى بشكل أفضل، كما أعطت الأشخاص القدرة على إثارة محتوى IGTV في قصصهم.يشير هذا التحديث إلى أن إنستجرام يأخذ هذا الوقت المنتشر فيه فيروس كورونا، عندما يكون الأشخاص عالقين في الداخل ويشاهدون المحتوى، لزيادة حجمه وتعزيز IGTV.بدأت الشركة أيضًا في السماح للأشخاص بالوصول إلى رسائلهم المباشرة من سطح المكتب، وهي علامة أخرى على أنها تستخدم هذا الوقت لجعل تجربة سطح المكتب أكثر قابلية للمقارنة مع التطبيق.بدأت جميع أخبار منتجات Instagram من الشهر الماضي تتناسب معًا: المزيد من محتوى IGTV، والمزيد من الوصول من سطح المكتب، وبشكل أساسي، ضمان عمل جميع الجوانب المختلفة للتطبيق معًا حتى يتمكن الأشخاص من الترويج للمحتوى واستهلاكه في أي مكان يذهبون إليه.