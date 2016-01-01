Galaxy A30s هو أحدث هاتف ذكي من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر. هذا التحديث متوفر حاليًا في العديد من البلدان بما في ذلك أفغانستان والعراق ولاوس وليبيا وماليزيا والفلبين وروسيا وتايوان وتايلاند وفيتنام والإمارات العربية المتحدة، ويحمل البنية رقم A307FNXXU2BTD1.
تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy A30s يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
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التعليقات على Galaxy A30s يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر
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