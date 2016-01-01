Galaxy A30s يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Galaxy A30s يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

صورة الخبر: Galaxy A30s يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر
Galaxy A30s يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

Galaxy A30s هو أحدث هاتف ذكي من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر. هذا التحديث متوفر حاليًا في العديد من البلدان بما في ذلك أفغانستان والعراق ولاوس وليبيا وماليزيا والفلبين وروسيا وتايوان وتايلاند وفيتنام والإمارات العربية المتحدة، ويحمل البنية رقم A307FNXXU2BTD1.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy A30s يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Galaxy A30s يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99412

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager