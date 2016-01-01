قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف +Honor 30 Pro جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro. أثناء الإعلان الرسمي كشفت لنا الشركة الصينية أن الهاتف +Honor 30 Pro سجل 125 نقطة في إختبارات DxOMark. هذا يضع الهاتف في المركز الثاني متقدمًا بذلك بنقطة واحدة عن الهاتفين Huawei Mate 30 Pro 5G و Oppo Find X2 Pro، ومتخلفًا بثلاث نقاط عن الملك المتوج حديثًا Huawei P40 Pro.
يشترك كلا الهاتفين في الكثير من مواصفات الكاميرا، ويشير فريق DxOMark إلى أن معظم المستخدمين لن يجدوا أي إختلاف. الهاتف +Honor 30 Pro سجل 136 نقطة في إختبار إلتقاط الصور، في حين سجل 104 نقطة في إختبار تسجيل الفيديوهات، وفي كل فئة يتخلف الهاتف +Honor 30 Pro الجديد بنقطة أو نقطتين فقط عن الهاتف الرائد الحالي.
بصرف النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، فالهاتف +Honor 30 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الكاميرا توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×50. هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو. وفيما يخص قدرات الكاميرا، فالهاتف +Honor 30 Pro قادر على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.
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التعليقات على DxOMark يُصنف +Honor 30 Pro على أنه ثاني أفضل هاتف ذكي على مستوى الكاميرا
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