

الهاتف Sony Xperia 1 II سيصل إلى رفوف المتاجر في وقت لاحق من هذا الشهر الهاتف Sony Xperia 1 II سيصل إلى رفوف المتاجر في وقت لاحق من هذا الشهر

أعلنت شركة Sony عن الهاتف Xperia 1 II في شهر فبراير الماضي ووعدتنا بإطلاقه في السوق في الربع الثاني من هذا العام. الآن، أعطانا الحساب الرسمي لفرع شركة Sony في إسبانيا على شبكة تويتر إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا حيث أكد أن الهاتف Xperia 1 II سيُعرض للبيع في أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.



من المتوقع أن يصل الهاتف Xperia 1 II إلى السوق باللونين الأسود والأرجواني مع العلم بأنه من المرجح أيضًا أن يُكلف ما يُعادل 1200 يورو للنسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.



للتذكير، الهاتف Sony Xperia 1 II الجديد لا يزال يحافظ على لغة التصميم المعتادة في هواتف Xperia بإستثناء أنه حصل هذه المرة على إطار مسطح مصنوع من المعدن. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يزال يضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Sony Xperia 1 II بمواصفات تقنية راقية تشمل شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 4K HDR، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن اللاسلكي.وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، ولكن قررت شركة Sony هذه المرة إستخدام عدسات Carl Zeiss، ويظهر ذلك جليًا عندما تنظر إلى الكاميرا في الهاتف.وكما هو الحال مع معظم هواتف Xperia المتاحة في السوق اليوم، فالهاتف Sony Xperia 1 II الجديد يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.