أعلنت شركة Sony عن الهاتف Xperia 1 II في شهر فبراير الماضي ووعدتنا بإطلاقه في السوق في الربع الثاني من هذا العام. الآن، أعطانا الحساب الرسمي لفرع شركة Sony في إسبانيا على شبكة تويتر إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا حيث أكد أن الهاتف Xperia 1 II سيُعرض للبيع في أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.
من المتوقع أن يصل الهاتف Xperia 1 II إلى السوق باللونين الأسود والأرجواني مع العلم بأنه من المرجح أيضًا أن يُكلف ما يُعادل 1200 يورو للنسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.
للتذكير، الهاتف Sony Xperia 1 II الجديد لا يزال يحافظ على لغة التصميم المعتادة في هواتف Xperia بإستثناء أنه حصل هذه المرة على إطار مسطح مصنوع من المعدن. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يزال يضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.
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التعليقات على الهاتف Sony Xperia 1 II سيصل إلى رفوف المتاجر في وقت لاحق من هذا الشهر
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