

مراجعة هاتف هواوي P40 Pro مراجعة هاتف هواوي P40 Pro

اطلقت شركة هواوي أحدث أجهزتها الجديدة من الفئة العليا سلسلة P التي تعتمد بشكل كبير على الظهور بأفضل كاميرا و عودتنا الشركة بتقنيات جديدة على هذه السلسة.



في هذا المقال استعرض لكم تجربتي للهاتف للحديث عن ابرز مميزات وعيوب الهاتف.



التصميم

من ابرز التغيرات بتصميم الهاتف من الأمام هو انحناء الشاشة من جميع الجهات الاربع وهذا الشي يفيد المستخدم في التحكم بالهاتف مثل سحب القائمة من الأعلى او الخروج من التطبيق بالسحب من الأسفل وغيرها من خصائص التحكم بالهاتف ، واعجبني ان انحناء الشاشة الجانبي صار اقل من هاتف Mate 30 Pro وأصبح مقبول اكثر، لكن اقتصاص زوايا الهاتف غير متناسقة مع الشاشة ولاحظت انني اذا أردت تغيير اللغة بالخطأ اخرج من البرنامج وهذا الشيء اتمنى انه يتحسن بتحديث قادم، ومن الامور التي لم تعجبني ايضاً هو شكل الكاميرا الامامية ومساحتها الكبيرة بالشاشة.

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أما بالنسبة للجهة الخلفية للهاتف فتلاحظ ان اطار الكامير الخلفية صار كبييير جداً والغطاء الخلفي للهاتف خاصة اللون الفضي جداً جميل واصبحت البصمات اقل وضوح فيه.اطار الهاتف فيه ازرار رفع وخفض الصوت وزر التشغيل ومن الاسفل مدخل للشريحتين او شريحة وذاكرة خارجية ومنفذ USB-C ومكبر صوت وحيد، ومن الأعلى IR للتحكم بالاجهزة المنزلية.الشاشةتأتي بقياس 6.58 انش وبدقة 1200 x 2640 بكسل FHD+ من نوع OLED وبمعدل تحديث 90 هرتز ،الشاشة جداً رائعة ولم أواجه مشاكل معها من ناحية الالوان والاضاءة ، لكن اقتصاص الكاميرا الامامية جداً مزعج ولم يعجبني.الأداءوكمواصفات تقنية الهاتف يأتي بمعالج Kirin 990 5G يدعم الذكاء الاصطناعي وبذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وبذاكرة داخلية 256 جيجابايت ، ويدعم الهاتف Wi-Fi 6 Plus ويدعم شريحتين 5G ويدعم الشريحة الالكترونية eSIM ، أداء الهاتف بالالعاب والتطبيقات جداً رائع ولم اواجه مشاكل معها والاستجابة جداً سريعة.ويأتي ببطارية سعة 4200 ملي امبير ويدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W وايضا الشحن اللاسلكي العكسي، وبعد التجربة البطارية تكفي يوم ونص باستخدام متوسط وهذي واحدة من ابرز مميزات الهاتف .الكاميراالهاتف يعتبر استيديو متنقل بأربع كاميرات:-الأولى وهي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Ultra Vision بمقاس 1\1.28 .-الثانية كاميرا تقريب بدقة 12 ميجابكسل بتقريب بصري حتى 5 مرات وتقريب هجين 10 مرات وتقريب رقمي حتى 50 مرة.-الثالثة كاميرا سينمائية بزاوية عريضة بدقة 40 ميجابكسل تدعم الفيديو بدقة 4K والتصوير البطيء جداً.-الرابعة كاميرا مخصصة لقياس العمق لتصوير البورتريه واضافة تأثير البوكيه بمستوى عالي.التصوير بالاضاءة المنخفضة جداً ممتاز بفضل المستشعر كبير الحجم ودعم الذكاء الاصطناعي بالتصوير يعطي نتائج ممتازة في كثير من السيناريوهات مع ملاحظة ان في بعض الصور يكون فيها اضاءة عالية وتوهج اكثر من اللازم.ومن الميزات الجديدة بكاميرا الهاتف هي HUAWEI Golden Snap AI اللي توفر عدة ميزات مثل ازالة الاشخاص من خلفية الصورة وكذلك الغاء الانعكاسات من الزجاج.وبالنسبة للكاميرا الامامية فهي بدقة 32 ميجابكسل بعدسة واسعة تدعم التركيز التلقائي و تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K وهذي بعض نتائج تصوير كاميرات الهاتف الخلفية والأمامية:النظامنظام الهاتف هو أندرويد 10 وبواجهة EMUI 10.1 فيها الكثير من المميزات مثل تقسيم الشاشة، وكذلك يدعم الايماءات عن بعد مثل التقاط صورة للشاشة وكذلك التصفح عن بعد واستجابتها ممتازة، ومن ناحية الأمان الهاتف يدعم البصمة على الشاشة واستجابتها ممتازة بالمقارنة مع المنافسين وكذلك يدعم فتح الهاتف ببصمة الوجه 3Dالهاتف لا يدعم خدمات قوقل وهذا الشي سبّب عيب كبير بالهاتف لكن البديل موجود أكيد، خدمات هواوي هي البديل ونرى تطور كبير بشكل يومي على خدمات هواوي بدعمها للألعاب والتطبيقات المختلفة وبالنسبة لمتجر التطبيقات هواوي موفرة متجر AppGallery لتحميل التطبيقات والألعاب بشكل رسمي وبدعم كبير للمطورين لاضافة تطبيقاتهم على متجر هواوي ونرى الكثير من التطبيقات المحلية من بنوك وخدمات حكومية موجودة بالمتجر بشكل رسمي.الهاتف متوفر بسعر 3499 ريال سعودي وسيبدأ طرحه بالأسواق السعودية بتاريخ 15 ابريل باللونين الأسود والفضي الثلجي.