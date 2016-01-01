

TikTok يمنح الوالدين المزيد من السيطرة على حسابات أطفالهم TikTok يمنح الوالدين المزيد من السيطرة على حسابات أطفالهم

تم تغريم TikTok مؤخرًا 5.7 مليون دولار لانتهاكه قانون خصوصية الطفل وتم انتقاده بسبب تعريض الأطفال للخطر من الحيوانات المفترسة.







تحاول الشركة الآن منح الآباء مزيدًا من التحكم في خصوصية أطفالهم وأمانهم من خلال ميزة تسمى Family Pairing، يتيح للآباء الارتباط مباشرة بحسابات أطفالهم وتعطيل الرسائل المباشرة عن بُعد، وتعيين حدود وقت الشاشة وتمكين وضع المحتوى المقيد.

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في وقت سابق من هذا العام، قدم TikTok وضع أمان العائلة الذي سمح للآباء بإعداد ضوابطمماثلة، ومع ذلك، تتطلب هذه الميزة الوصول المباشر إلى هاتف الطفل، على الرغم من أن عناصر التحكم يمكن أن تكون محمية برمز مرور.الآن بمجرد ربط حسابك بهاتف طفلك، يمكنك تعيينهم جميعًا عن بُعد، يتضمن ذلك تحديد المدة التي يمكن لأطفالك قضاءها على TikTok كل يوم، والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته بما في ذلك القدرة على تقييد مقاطع الفيديو الحساسة للعمر، ومن يمكنه إرسال رسائل إلى الحساب.يجب أن يوافق أطفالك على الارتباط، وستحتاج إلى مسح رمز QR ضوئيًا في قسم الرفاهية الرقمية في حسابهم، يمكن لأطفالك تعطيل الميزة، ولكنك ستتلقى إشعارًا عند حدوث ذلك ويمكنك إعادة ربط الحسابات عن بُعد إذا لزم الأمر.عالج TikTok أيضًا مشكلة خصوصية رئيسية عن طريق تعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين دون سن 16 عامًا.حظيت الإجراءات الجديدة بالثناء من قبل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين برئاسة جون كلارك، وقال في بيان: "نعتقد أن هذه الجهود هي خطوة حاسمة في مساعدة العائلات على التنقل بأمان عبر الإنترنت".