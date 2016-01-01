

آبل تزيح الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020، وسيكلف إبتداءً من 399$ آبل تزيح الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020، وسيكلف إبتداءً من 399$

كما لمحت بعض التقارير بالفعل، فقد قامت شركة آبل اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020 ليكون بذلك الهاتف الأرخص الجديد في تشكيلة iPhone. ويأتي الهاتف iPhone SE 2020 الجديد لخلافة الهاتف iPhone SE الذي أصدرته شركة آبل قبل أربع سنوات تقريبًا.



الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يضم شاشة Retina HD بحجم 4.7 إنش تدعم HDR10 و Dolby Vision، ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الزر الرئيسي الفعلي الحساس للمس المتواجد أسفل الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل كذلك بتزويد iPhone SE 2020 الجديد بالمعالج Apple A13 الذي إستخدمته شركة آبل في تشكيلة iPhone 11 Series الحالية.



الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 1.8، وهي الكاميرا التي تم تدعيمها بالعديد من الميزات البرمجية التي تهدف إلى تعويض غياب الكاميرا الثانية التي تُساعد عادة في إستشعار معلومات العمق ورصد الوجوه في اللقطات، فضلا عن طمس الخلفية في صور البورتريه مع العلم بأن هذه الكاميرا تدعم أيضًا خاصية التثبيت الرقمي وتستطيع تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. وفيما يخص الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تمتاز بدقة 7 ميغابكسل.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد قررت شركة آبل شحن الهاتف iPhone SE 2020 الجديد مع شاحن بقوة 5W على الرغم من حقيقة أن الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 18W، وبالتالي إذا كنت ترغب في الإستفادة من سرعة الشحن هذه، فعليك شراء شاحن بقوة 18W بشكل منفصل لتكون قادرًا على شحن 50 في المئة من البطارية في غضون نصف ساعة فقط.الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يدعم كذلك الشحن اللاسلكي السريع، والـ WiFi 6، إضافة إلى LTE-A، ومنفذين للشريحة SIM على الرغم من حقيقة أن الشريحة الثانية عبارة عن شريحة eSIM المدمجة. وبغض النظر عن ذلك، فهاتف آبل الجديد يُقاوم الماء والغبار بفضل شهادة IP67 بحيث يمكنه الصمود في مياه بعمق 1 متر لمدة نصف ساعة.عمومًا، الهاتف iPhone SE 2020 سيكون متوفرًا للطلب المسبق بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والأبيض والأحمر إبتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 17 أبريل بسعر 399 دولار أمريكي لنسخة 64GB، وبسعر 449 دولار أمريكي لنسخة 128GB، وبسعر 549 دولار أمريكي لنسخة 256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة آبل ستبدأ بشحن الطلبات في اليوم 24 أبريل