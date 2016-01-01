كما لمحت بعض التقارير بالفعل، فقد قامت شركة آبل اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020 ليكون بذلك الهاتف الأرخص الجديد في تشكيلة iPhone. ويأتي الهاتف iPhone SE 2020 الجديد لخلافة الهاتف iPhone SE الذي أصدرته شركة آبل قبل أربع سنوات تقريبًا.
الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يضم شاشة Retina HD بحجم 4.7 إنش تدعم HDR10 و Dolby Vision، ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الزر الرئيسي الفعلي الحساس للمس المتواجد أسفل الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل كذلك بتزويد iPhone SE 2020 الجديد بالمعالج Apple A13 الذي إستخدمته شركة آبل في تشكيلة iPhone 11 Series الحالية.
الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 1.8، وهي الكاميرا التي تم تدعيمها بالعديد من الميزات البرمجية التي تهدف إلى تعويض غياب الكاميرا الثانية التي تُساعد عادة في إستشعار معلومات العمق ورصد الوجوه في اللقطات، فضلا عن طمس الخلفية في صور البورتريه مع العلم بأن هذه الكاميرا تدعم أيضًا خاصية التثبيت الرقمي وتستطيع تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. وفيما يخص الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تمتاز بدقة 7 ميغابكسل.
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التعليقات على آبل تزيح الستار رسميًا عن الهاتف iPhone SE 2020، وسيكلف إبتداءً من 399$
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