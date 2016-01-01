

الدليل الآمن لتنظيف وتعقيم الهاتف الدليل الآمن لتنظيف وتعقيم الهاتف

كان تقرير رقمي عن تعقيم الهاتف مبهما عندما ذكر استخدام ماء وصابون منزلي، مهملا أنّ بعض أدوات التنظيف المنزلية يمكنها أن تضرر الشاشة وتؤثر على العرض، بما فيها منظفات الزجاج والمنتجات الكيميائية والخل والكحول بنسبة مفرطة وأجهزة الهواء المضغوط التي تستعمل على الكمبيوترات.. لذا وفي تلك الأيام، أحببت أن أكتب عن طريقة تنظيف وتعقيم الهاتف كما ينبغي.



تنظيف الهاتف

قاعدة عامة مع الشاشات، يجب التأكد أولا من أن استعمال القماش المناسب، ليس نوعا خشنا يحك الشاشة أو قماشا يتضمن وبرا يترك آثارا بعد المسح، بل قماش ناعم. وفي هذا الشأن، هناك اتفاق على أن قماش مايكروفايبر هو الخيار المثالي لتنظيف الشاشات.



وبالنسبة لتركيبة المنظف المثالية، 50% من الماء و50% من الخل، وبكل الإمكان، تجنب زيادة نسبة الخل عن ذلك.

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قبل البدء في عملية التنظيف، تأكد من إزالة الغبار والأتربة، ويمكنك استخدام شريط لاصق على منفذ السماعات الخارجية لامتصاص ذرات الغبار.ولعملية التنظيف، بلل قماش المايكروفايبر بمزيج الماء والخل، ثم امسح برفق على الشاشة. وهذا كان مجرد تنظيف، فماذا عن التعقيم من الفيروسات والبكتيريا؟تعقيم الهاتفتطرق كلا من أبل وسامسونج إلى موضوع تعقيم الهواتف مؤخرا، فأكدا أنه يمكن تعقيم الهاتف بالمناديل المبللة بكحول إيزوبروبيلي بتركيز 70% وأشارت أبل إلى مناديل كلوروكس كمثال. وأكدا على تجنب التعرض للمنافذ أو الإفراط في التعقيم… فماذا نستفيد من هذه النصيحة؟1) معقم اليدين الذي يقضي على 99% من الفيروسات يضرر الشاشات لارتفاع تركيز الكحول الإيزوبروبيلي فيه.2) إن لم تجد مناديل كلوروكس، يبدو أن مناديل ديتول الموجودة في معظم صيدليات مصر مشابهة وتقوم بنفس المهمة.3) كحل بديل، يمكنك تبليل قطعة قماش مايكروفايبر بكولونيا تحتوي على 70% كحول أو أقل واستخدامها في التعقيم.4) إن لم تجد غير معقم اليدين وكولونيا بتركيز كحول أعلى من 70%، يمكن تخفيفهما بماء بنسبة 50 : 50 وتبليل قطعة قماش مايكروفايبر أو نوع ناعم بالمزيج ثم عصرها لتصبح رطبة ومناسبة للمسح.جهاز لتعقيم الهاتفأثناء إعداد هذا المقال، صادفت جهاز UV Sanitizer الذي يستخدم أشعة فوق البنفسجية لقتل 99% من الجراثيم على الهواتف في عملية تستمر 15 دقيقة، وتزعم الشركة المطورة أنّه أكثر أمانا من الكحول. يأتي الجهاز مع بطارية 5000 مللي أمبير يمكن شحنها بكابل، ويناسب الهواتف التي تأتي بأبعاد 6.3×3.22×0.43 إنش أو أقل، ويتوفر بمقابل 50$ والآن بخصم 24%.