هاتف OnePlus الجديد يتعرض لأقسى الاختبارات (فيديو)

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هاتف OnePlus الجديد يتعرض لأقسى الاختبارات (فيديو)

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو يبين الاختبارات القاسية التي قام بها أحد خبرائها للتحقق من جودة ومتانة هاتف OnePlus 8 Pro الجديد.

وأول اختبار خضع له هذا الهاتف كان لتحديد قدرة زجاج الشاشة على تحمل الخدوش، حيث حصل الزجاج على تقييم 6/9 ، الذي يعتبر جيدا جدا وفق معايير الجودة.

وبعدها قام الخبير بتجريح طلاء هيكل الهاتف بشفرة حادة وعملية معدنية فتعرض الطلاء لأضرار واضحة.

وفي اختبار ثان لجودة الشاشة قام أيضا بتعريضها للهب ولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا، ولم يظهر على الشاشة أية أضرار تذكر وتابعت عملها بشكل ممتاز.

أما الاختبار الذي حاول فيه الخبير ثني الهاتف من الجهتين فأظهر متانة االهيكل الكبيرة وقدرة الشاشة على تحمل ضغوط مشابهة بكل كفاءة.

المصدر: روسيا اليوم

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