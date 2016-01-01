نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو يبين الاختبارات القاسية التي قام بها أحد خبرائها للتحقق من جودة ومتانة هاتف OnePlus 8 Pro الجديد.
وأول اختبار خضع له هذا الهاتف كان لتحديد قدرة زجاج الشاشة على تحمل الخدوش، حيث حصل الزجاج على تقييم 6/9 ، الذي يعتبر جيدا جدا وفق معايير الجودة.
وبعدها قام الخبير بتجريح طلاء هيكل الهاتف بشفرة حادة وعملية معدنية فتعرض الطلاء لأضرار واضحة.
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التعليقات على هاتف OnePlus الجديد يتعرض لأقسى الاختبارات (فيديو)
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