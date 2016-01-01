

آبل تخطط لجعل تصميم هواتف آيفون أقرب إلى تصميم آيباد آبل تخطط لجعل تصميم هواتف آيفون أقرب إلى تصميم آيباد

خطط آبل تهدف إلى جعل تصميم هواتف آيفون أقرب إلى تصميم أجهزة آيباد التي حصلت على إعادة هيكلة مؤخرًا.



تعمل شركة آبل على إعادة تصميم هواتف آيفون لتكون أقرب إلى الشكل الذي ظهرت عليه أجهزة آيباد الأخيرة، وهو تصميم استوحته الشركة في الأساس من هواتف آيفون القديمة، وبالتحديد هواتف آيفون 5، التي كانت تأتي مع حواف عادية بدون انحناءات وزوايا نصف مستديرة. وسيكون التصميم الجديد مرافقًا للهواتف ذات الإمكانيات العالية، وهو ما يعني احتمالية إبقاء التصميم السابق مع جهاز ثالث أقل إمكانيات ستطلقه الشركة وفقًا لموقع Bloomberg.



مصادر موقع Bloomberg التي فضلت سرية هويتها قالت أن الهواتف المعاد تصميمها ستأتي مع هيكل من الستانلس ستيل بلا انحناءات.

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وبجانب الهواتف، فإن آبل تخطط لإطلاق نسخة مصغرة من أجهزة المكبرات الصوتية الذكية HomePod في وقت مبكر من العام الحالي.كما تخطط الشركة لإطلاق ما يُسمى Apple Tags وهي أدوات تتيح للمستخدمين ربطها مع أشياء مثل المحفظة والمفاتيح لتسهيل تتبعها. حيث يتم ربط الأدوات كإسسوارات مع الأشياء الشخصية المختلفة وبالتالي يسهُل الوصول إليها وضمان عدم ضياعها.ووفقًا لنفس المصدر، فإن الشركة تعمل على أجهزة ماك بوك برو جديدة، نسخة جديدة لتلفزيون آبل، ونسخة منخفضة السعر للآيباد.يُشار أن آبل تخطط لإطلاق 3 نسخ من هواتف آيفون هذا العام مع تقنية الجيل الخامس 5G وتقنية 3-D LIDAR التي ظهرت في أجهزة آيباد مؤخرًا، لكن من المتوقع أن تصل الأجهزة للسوق على فترات متباعدة على عكس العادة، وذلك بسبب تعثر خطوط الإنتاج في المصانع الصينية التي تُصنع قطع الهواتف بسبب وباء كورونا العالمي.كانت آبل قد رفضت التعليق على أي من هذه المعلومات في الوقت الحالي.