أعلنت سامسونج مصر Samsung عن مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة للتعامل بفعالية ومواكبة تغيرات السوق جراء الأزمة العالمية الحالية، مع الحفاظ على تقديم خدمة مميزة لعملائها، حيث أتاحت الشركة خدمة عملاء عبر الإنترنت على أعلى مستوى من الجودة والتي تعمل من خلال تطبيق Samsung Members الذي أطلقته الشركة مسبقًا، بالإضافة إلى خدمة العملاء من خلال التواصل عبر تطبيق واتساب في حالة الأعطال أو الاستفسارات، وذلك في إطار مبادرة “دايمًا معاك” التي تعمل على توفير وتسهيل الخدمات إلى أكبر قاعدة من العملاء فى أى وقت وفى كل مكان.
كما وفرت سامسونج أيضًا خدمة الشراء عبر الإنترنت، مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم.
ومن جانبه، صرح أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج، قائلا: “تكرس سامسونج جهودها لخدمة عملائها والمجتمع المصري وفاءًا بمسؤوليتنا المجتمعية، ونعمل اليوم بكل حرص على توفير كافة سبل السلامة والأمان وإحداث تأثير إيجابي من خلال خدماتنا المرنة العملاء على حد سواء، وذلك ضمن جهودنا لمساندة الدولة في أوقات الأزمات.”
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التعليقات على سامسونج مصر تقدم خدمة عملاء ومبيعات عبر الإنترنت مع التوصيل مجانا للمنازل بسبب كورونا
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