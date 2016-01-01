

سامسونج مصر تقدم خدمة عملاء ومبيعات عبر الإنترنت مع التوصيل مجانا للمنازل بسبب كورونا سامسونج مصر تقدم خدمة عملاء ومبيعات عبر الإنترنت مع التوصيل مجانا للمنازل بسبب كورونا

أعلنت سامسونج مصر Samsung عن مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة للتعامل بفعالية ومواكبة تغيرات السوق جراء الأزمة العالمية الحالية، مع الحفاظ على تقديم خدمة مميزة لعملائها، حيث أتاحت الشركة خدمة عملاء عبر الإنترنت على أعلى مستوى من الجودة والتي تعمل من خلال تطبيق Samsung Members الذي أطلقته الشركة مسبقًا، بالإضافة إلى خدمة العملاء من خلال التواصل عبر تطبيق واتساب في حالة الأعطال أو الاستفسارات، وذلك في إطار مبادرة “دايمًا معاك” التي تعمل على توفير وتسهيل الخدمات إلى أكبر قاعدة من العملاء فى أى وقت وفى كل مكان.



كما وفرت سامسونج أيضًا خدمة الشراء عبر الإنترنت، مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم.



ومن جانبه، صرح أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج، قائلا: “تكرس سامسونج جهودها لخدمة عملائها والمجتمع المصري وفاءًا بمسؤوليتنا المجتمعية، ونعمل اليوم بكل حرص على توفير كافة سبل السلامة والأمان وإحداث تأثير إيجابي من خلال خدماتنا المرنة العملاء على حد سواء، وذلك ضمن جهودنا لمساندة الدولة في أوقات الأزمات.”

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كما ألغت سامسونج أيضا بإلغاء رسوم خدمة التوصيل المنزلي وتركيب الأجهزة المنزلية والتلفزيونات بالمنازل المشتراه من متاجر الشركة، وذلك تشجيعا للمواطنين على الالتزام بتعليمات الدولة ووزارة الصحة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلتهم.وعقب بيشوي أديب، مدير إدارة خدمة العملاء في سامسونج: “نسعى في سامسونج إلى مساندة الجهود الوطنية من خلال دورنا الإيجابي والمبادرة بتوفير كافة الخدمات عبر وسائل رقمية لتشجيع بقاء عملائنا في المنازل والتقليل من حركتهم من خلال خدمة عملاء متميزة متاحة على مدار الساعة في العديد من المحافظات لتصل خدماتنا بكافة أنواعها إلى أكبر قاعدة من عملائنا، كما تعمل فروعنا كذلك من المتاجر على استلام الأجهزة من منازل العملاء بدون رسوم إضافية في حالة الحاجة إلى صيانة، لتقديم أفضل مستوى لعملائنا.”وتعبيرا عن التزامها وتقديرها لعائلتها الكبيرة من الشركاء والمؤسسات والقائمين على العمل بالمتاجر والفروع، قامت شركة سامسونج أيضًا بتوزيع لوازم التعقيم المتعددة مرفقة بنصائح صحية لضمان صحتهم وحفاظا على سلامتهم، بدءا من موظفيها وحتى شركائها بالمحافظات الأخرى كمدرسة النور والأمل للمكفوفين، والتي عملت الشركة سابًقا على تطويرها إلى جانب العاملين على برنامج Innovation Campus الذي أطلقته الشركة مع مؤسسة صناع الحياة لتدريب المبتدئين على اكتساب مهارات البرمجة الرئيسية.