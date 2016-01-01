

كيفية تغيير لغة النظام على هواتف Android كيفية تغيير لغة النظام على هواتف Android

هل اشتريت هاتفًا ذكيًا جديدًا من بلد آخر يتم تعيينه بلغتهم المحلية والبحث عن طريقة للتغيير إلى لغتك الأم مثل الهندية والإنجليزية.







لحسن الحظ، يعمل نظام Android، باعتباره نظام تشغيل يدعم لغات متعددة، في الواقع، يمكن للمستخدمين إضافة العديد من اللغات التي يريدونها، وهو أمر مفيد حقًا عندما يكون هناك العديد من الأشخاص في المنزل يتحدثون لغات مختلفة.

قد يعجبك أيضا... loading...

حسنًا، يمكن للمرء بسهولة تغيير لغة العرض على هاتف Android الذكي من خلال التوجه إلى الإعدادات.المتطلبات المسبقة:الاتصال بشبكة الإنترنتمن الواضح أن الهاتف الذكي Androidالآن، إذا كنت قد اشتريت هاتفًا ذكيًا جديدًا، فيمكنك اختيار اللغة المطلوبة في شاشة الإعداد، عادةً ما تكون هذه هي الخطوة الأولى أثناء إعداد هاتف ذكي جديد يعمل بنظام Android.ومع ذلك، إذا كان لديك هاتف ذكي قديم تم ضبطه على لغة أخرى وكنت تبحث عن تغيير اللغة، فاتبع التعليمات خطوة بخطوة.1.افتح الإعدادات على هاتفك الذكي2.مرر لأسفل وابحث عن رمز اللغة والمنطقة (يتم تمثيله في الغالب بالرمز "أ" أو رمز الكرة الأرضية) ، انقر عليه.3.انقر على أيقونة "+" لإضافة لغة جديدة4.اختر اللغة التي تريد إضافتها وانقر فوق تمتضع بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية إعدادات اللغة تحت التفضيلات العامة.5.إذا كنت ترغب في إضافة أكثر من لغة واحدة، فاضغط على رمز "+" واختر لغة أخرى، بعد ذلك يمكنك ببساطة تغيير اللغة بمجرد النقر عليها.