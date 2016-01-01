كيفية تغيير لغة النظام على هواتف Android
هل اشتريت هاتفًا ذكيًا جديدًا من بلد آخر يتم تعيينه بلغتهم المحلية والبحث عن طريقة للتغيير إلى لغتك الأم مثل الهندية والإنجليزية.
لحسن الحظ، يعمل نظام Android، باعتباره نظام تشغيل يدعم لغات متعددة، في الواقع، يمكن للمستخدمين إضافة العديد من اللغات التي يريدونها، وهو أمر مفيد حقًا عندما يكون هناك العديد من الأشخاص في المنزل يتحدثون لغات مختلفة.
حسنًا، يمكن للمرء بسهولة تغيير لغة العرض على هاتف Android الذكي من خلال التوجه إلى الإعدادات.
المتطلبات المسبقة:
الاتصال بشبكة الإنترنت
من الواضح أن الهاتف الذكي Android
الآن، إذا كنت قد اشتريت هاتفًا ذكيًا جديدًا، فيمكنك اختيار اللغة المطلوبة في شاشة الإعداد، عادةً ما تكون هذه هي الخطوة الأولى أثناء إعداد هاتف ذكي جديد يعمل بنظام Android.
ومع ذلك، إذا كان لديك هاتف ذكي قديم تم ضبطه على لغة أخرى وكنت تبحث عن تغيير اللغة، فاتبع التعليمات خطوة بخطوة.
1.افتح الإعدادات على هاتفك الذكي
2.مرر لأسفل وابحث عن رمز اللغة والمنطقة (يتم تمثيله في الغالب بالرمز "أ" أو رمز الكرة الأرضية) ، انقر عليه.
3.انقر على أيقونة "+" لإضافة لغة جديدة
4.اختر اللغة التي تريد إضافتها وانقر فوق تم
تضع بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية إعدادات اللغة تحت التفضيلات العامة.
5.إذا كنت ترغب في إضافة أكثر من لغة واحدة، فاضغط على رمز "+" واختر لغة أخرى، بعد ذلك يمكنك ببساطة تغيير اللغة بمجرد النقر عليها.
التعليقات على كيفية تغيير لغة النظام على هواتف Android
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق