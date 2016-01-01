

كيفية تحسين عمل Face ID مع قناع الوجه كيفية تحسين عمل Face ID مع قناع الوجه

وضحت أبل من قبل أن ميزة التعرّف على الوجه Face ID في أجهزة آيفون الحديثة قد لا تعمل مع أقنعة الوجه، فماذا تفعل هذه الأيام عندما تجد نفسك مضطرا لارتداء قناع الوجه؟



اكتشف باحثو معمل Xuanwu التابع لشركة تينسنت الصينية أنّه يمكن تدريب نظام Face ID ليتعرف على وجه المستخدم بالقناع إذا قام بتسجيل وجهه أثناء ارتداء نصف قناع.



وعند التجربة، يذكر موقع 9to5Mac أنّ هذه الطريقة تحسّن من نسبة فتح القفل بالوجه المغطى بالقناع فعلا، لكن الأفضل تسجيل وجهك بنصف القناع يغطي الوجه في الإعداد العادي، ثم تسجيله مرة أخرى بنصف القناع في خيار المظهر البديل.

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كيف تعرِّف Face ID على وجهك بالقناع؟1- ادخل على الإعدادات > كلمة المرور & Face ID.2- يمكنك اختيار إعداد الوجه من جديد، أو إضافة مظهر جديد.3- الآن، قم بطي القناع على نصف وجهك، مع تغطية مقدمة الأنف فقط.إذا أظهر آيفون رسالة تفيد باعتراض الوجه، أنزل القناع للأسفل قليلا حتى يقبل تسجيل الوجه.4- أكمل مسحين للوجه والقناع المطوي في نفس الاتجاه لتكمل الإعداد.إذا اخترت “إعداد المظهر البديل”5- إذا سجلت وجهك بنصف قناع ضمن إعداد المظهر البديل، قم بتعديل المظهر الأصلي والقناع مطوي على نصف وجهك الآخر، وأكمل مسحين للوجه لتكمل الإعداد.بعد الانتهاء، جرّب فتح القفل وأنت ترتدي القناع بالكامل.يُذكر أن أبل أكدت أن نظام Face ID يتعرّف على بقع معينة بالعين والأنف والفم، وأنّ قناع الوجه قد يعوق عملية المصادقة، لكن أمامك دائما رمز PIN كخيار بديل.