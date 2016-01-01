

الهجمات المضادة لـ 5G تصل إلى هولندا الهجمات المضادة لـ 5G تصل إلى هولندا

إن هجمات برج الخلية ليست مجرد ظاهرة بريطانية، فقد أفادت صحيفة دي تليخراف أن المهاجمين ارتكبوا الحرق العمد أو التخريب ضد عدة أبراج خلوية في هولندا، أربعة منهم فقط في الأسبوع الماضي.







كان من المرجح أن تغذي الحوادث الذعر المناهض لـ 5G، حيث رش أحد الجناة على الأقل شعار يعارض التكنولوجيا اللاسلكية الجديدة، النطاق الكامل غير واضح، على الرغم من أن المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب NCTV قال إنه كانت هناك حوادث مختلفة.



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كانت هناك احتجاجات ضد 5G في هولندا منذ أن تم الإعلان عن خطط لنشر التنسيق في عام 2019، ولكن لم يكن هناك من قبل أعمال عنف، وفقًا لـ NCTV.وكرر المسؤولون في المنسق التحذيرات من أن ذلك قد يعطل الاتصالات، بما في ذلك لخدمات الطوارئ، وأنهم كانوا على اتصال وثيق مع الشرطة ومقدمي الخدمات.ليس من المؤكد ما إذا كانت الهجمات مدفوعة بمزاعم بوجود ارتباط بين 5G وفيروس كورونا المستجد COVID-19 أو مجرد مخاوف عامة من المعيار اللاسلكي الجديد.في كلتا الحالتين، على الرغم من ذلك، لا يوجد دليل داعم قوي على أن 5G لها تأثيرات ضارة، يتم حظر الإشارة عالية التردد بسهولة بحيث لا تخترق حتى الطبقة الداخلية من الجلد، وتعمل شبكات الخلايا بقوة منخفضة بحيث تكون أقل بكثير من الحد الآمن للتعرض للإشعاع.وبعبارة أخرى، فإن الهجمات تثيرها المخاوف غير المنطقية وليس الحقائق، للأسف يشير العدد المتزايد من الحوادث إلى أن العنف ليس على وشك التوقف في المستقبل القريب.