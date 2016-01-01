

مارك زوكربيرج مستهدف.. فيسبوك تنفق 23.4 مليون دولار على أمنه مارك زوكربيرج مستهدف.. فيسبوك تنفق 23.4 مليون دولار على أمنه

أنفق فيسبوك 23.4 مليون دولار على الأمن الشخصي والسفر الجوي للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج العام الماضي - بزيادة 3.4 مليون دولار عما حصل عليه للأمن والسفر الجوي في 2018.







وفقًا لتقرير CNBC الذي يشير إلى التسجيل المالي لـ Facebook، أنفقت عملاق الشبكات الاجتماعية أيضًا 2.95 مليون دولار للسفر الجوي الخاص لشركة Zuckerberg.

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ووفقًا للإيداع المالي الذي قدمه فيسبوك والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية الأمريكية؛ فإن التكلفة تتضمن 10 ملايين دولار إضافية مطلوبة لحمايته وأسرته، وللمقارنة أنفقت الشركة 9.95مليون دولار على الأمن الخاص في 2018 و 7.5 مليون دولار في 2017.يتقاضى زوكربيرج دولارًا واحدًا كمرتب سنويًا، لكن إجمالي تعويضه كان 22.6 مليون دولار في 2018 - أكثر من الضعف منذ عام 2017 عندما حصل على 9.1 مليون دولار في إجمالي التعويض.تلقت شيريل ساندبرج، الرئيس التنفيذي للعمليات في Facebook، ما يزيد قليلاً عن 875،000 دولار من الأجر الأساسي، مقارنة بـ 843،000 دولار في عامحصلت Sandberg على 902،740 دولارًا كمكافأة، ارتفاعًا من 638000 دولار في 2018 ، و 19.67 مليون دولار في جوائز الأسهم، وتكلف الأمن الشخصي لها 4.37 مليون دولار في عام 2019، ارتفاعًا من 2.9 مليون دولار في عام 2018.قالت فيسبوك: "نظرًا للوجود البارز لشركتنا، أذنت لجنة التعويضات والترشيح والحوكمة لدينا ببرنامج أمان شامل لزوكربيرج لمعالجة مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب التهديدات المحددة لسلامته التي تنشأ بشكل مباشر نتيجة لموقعه بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة".وأضافت أن لجنة التعويضات والترشيح والحوكمة لدينا قد أذنت ببرنامج أمني لساندبرج، بما في ذلك بعض الإجراءات الأمنية الشخصية، لمعالجة مخاوف السلامة الناتجة عن منصبها كمدير العمليات.