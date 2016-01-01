كشفت Honor التابعة لهواوي عن هاتفين جديدين ستطرحما في مايو المقبل بأسعار تنافس أسعار هواتف الفئة A الشهيرة من سامسونغ.
أول هاتف Honor Play 4T والذي سيكون سعره نحو 170 دولارا فقط بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، وشاشة LCD بمقاس 6.3 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
وسيأتي الهاتف بمعالج Kirin 710A ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
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التعليقات على هواوي تعلن عن هاتفين مميزين بأسعار منافسة
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