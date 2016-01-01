

هواوي تعلن عن هاتفين مميزين بأسعار منافسة هواوي تعلن عن هاتفين مميزين بأسعار منافسة

كشفت Honor التابعة لهواوي عن هاتفين جديدين ستطرحما في مايو المقبل بأسعار تنافس أسعار هواتف الفئة A الشهيرة من سامسونغ.



أول هاتف Honor Play 4T والذي سيكون سعره نحو 170 دولارا فقط بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، وشاشة LCD بمقاس 6.3 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.



وسيأتي الهاتف بمعالج Kirin 710A ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

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كما زود بماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة للدفع الإلكتروني.أما الهاتف الثاني الأكثر تطورا Honor Play 4T Pro فسيأتي بشاشة AMOLED بمقاس 6.3 بوصة ودقة عرض +FHD.وسيحصل على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.ورغم سعره بنحو 240 دولارا فقط زود هذا الهاتف بمعالج Kirin 810 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع (22.5 واط).