

تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هواتف OnePlus 8 قبل الإعلان عنها رسميا تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هواتف OnePlus 8 قبل الإعلان عنها رسميا

كشفت تسريبات عن المواصفات الكاملة لهواتف سلسلة “ون بلس 8” الجديدة، والتي تضم هاتفي “ون بلس 8″ OnePlus 8 و”ون بلس 8 برو” OnePlus 8 Pro، وذلك قبل الإعلان عنها رسميا، والمقرر في 14 أبريل الجاري.



وهذه هي المواصفات الكاملة لهواتف ون بلس 8 الجديدة



المواصفات ون بلس 8 ون بلس 8 برو

المعالج كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 865 SoC

رام 8 و12 جيجابايت LLDDR4X 8 و12 جيجابايت LPDDR5

نظام التشغيل واجهة المستخدم OxygenOS القائمة على أندرويد 10

الشاشة فلويد أموليد Fluid AMOLED بقياس 6,55 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، نسبة أبعاد 20:9، حماية بزجاج جوريلا، تقنية HDR10+ فلويد أموليد Fluid AMOLED، بقياس 6,78 بوصة، ودقة 1440×3168 بيكسل، معدل تحديث 120 هرتز، نسبة أبعاد 19,8:9، حماية بزجاج جوريلا، تقنية HDR10+

الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل + 16 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل 48 ميجابيكسل + 48 ميجابيكسل + 8 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، فتحة عدسة f/2.0 16 ميجابيكسل، فتحة عدسة f/2.4

السعة الداخلية 128 و256 جيجابايت UFS 3.0

البطارية 4,300 مللي أمبير ساعة، الشحن السريع 30 واط 4,510 مللي أمبير ساعة، الشحن السريع 30 واط، الشحن اللاسلكي 30 واط، والشحن اللاسلكي العكسي

السعر 729 يورو لإصدار 8/128 جيجابايت

835 يورو لإصدار 12/256 جيجابايت

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