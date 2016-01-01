

إل جي تعلن عن هاتفها الذكي LG Style3.. تصميم يشبه هواتف أيفون إل جي تعلن عن هاتفها الذكي LG Style3.. تصميم يشبه هواتف أيفون

أعلنت شركة إل جي LG عن هاتفها الذكي الجديد “إل جي ستايل3” LG Style3، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، ويشبه تصميمه هواتف أيفون iPhone.



وتتولى شركة الاتصالات اليابانية “دوكومو” DoCoMo توزيع هاتف إل جي الجديد LG Style30 في السوق الياباني، بسعر 350 دولارا تقريبا (5,500 جنيها مصريا تقريبا)، غير أنه لا توجد معلومات بعد عن طرح الهاتف في الأسواق العالمية.



ويعمل هاتف إل جي ستايل3 (LG Style3) بمعالج كوالكوم سنابدراجون 845، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة microSD.

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وشاشة هاتف إل جي الجديد LG Style3 من نوع أوليد OLED بقياس 6,1 بوصة، ودقة QHD+، مع قطع عريض كما هواتف أيفون يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.والكاميرا الخلفية في هاتف LG Style3 مزدوجة العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع مستشعر بصمة على ظهر الهاتف، والهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار عزل IPS68.ويعمل هاتف إل جي LG Style3 ببطارية 3,500 مللي أمبير ساعة، بينما لا يوجد معلومات حول دعم الهاتف للشحن السريع، بينما لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.