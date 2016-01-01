أعلنت شركة إل جي LG عن هاتفها الذكي الجديد “إل جي ستايل3” LG Style3، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، ويشبه تصميمه هواتف أيفون iPhone.
وتتولى شركة الاتصالات اليابانية “دوكومو” DoCoMo توزيع هاتف إل جي الجديد LG Style30 في السوق الياباني، بسعر 350 دولارا تقريبا (5,500 جنيها مصريا تقريبا)، غير أنه لا توجد معلومات بعد عن طرح الهاتف في الأسواق العالمية.
ويعمل هاتف إل جي ستايل3 (LG Style3) بمعالج كوالكوم سنابدراجون 845، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة microSD.
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التعليقات على إل جي تعلن عن هاتفها الذكي LG Style3.. تصميم يشبه هواتف أيفون
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