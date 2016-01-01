تقرير جديد يقترح وصول هاتف جديد في الشهر المقبل مع كاميرا بدقة تصل إلى 192 ميغابكسل

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تقرير جديد يقترح وصول هاتف جديد في الشهر المقبل مع كاميرا بدقة تصل إلى 192 ميغابكسل

قام المسرب الصيني البارز Digital Chat Station بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يشوق فيه لقدوم هاتف ذكي جديد سيضم كاميرا أساسية بدقة 192 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675G، وهو يعد بتقديم المزيد من المعلومات في الشهر المقبل.

يُقال أن شركة سامسونج تعمل بالفعل على مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية يمتاز بدقة 150 ميغابكسل ويقال أن شركة Xiaomi ستكون أول من يستخدم هذا المستشعر في وقت لاحق من هذا العام. كانت شركة Xiaomi أيضًا أول من أطلق هاتفًا ذكيًا مزودًا بمستشعر 108 ميغابكسل. على أي حال، مستشعر 150 ميغابكسل سيشق طريقه أيضًا إلى هواتف Oppo و Vivo في العام 2021.

المعالج Snapdragon 765G يوضح أن هذا الهاتف المزود بكاميرا 192 ميغابكسل سينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة الرائدة مع العلم بأن المعالج المذكور آنفًا يملك فعلاً معالج للصور قادر على التعامل مع مستشعر بدقة تصل إلى 192 ميغابكسل مما يلغي الحاجة إلى معالج خارجي.

لا نعرف الكثير عن مستشعر 192 ميغابكسل نفسه، ولكن إذا كان يستخدم تكنولوجيا دمج البكسلات ( 9 في 1 ) مثل مستشعر 150 ميغابكسل القادم، فهو سيكون قادرًا على إنتاج صور بدقة 21 ميغابكسل تمتاز بقدر هائل من التفاصيل. بدلاً من ذلك، قد يعمل على دمج 16 بكسل صغير لتشكيل بكسل واحد كبير لإخراج الصور بدقة 12 ميغابكسل. لا يعني ذلك أننا على يقين من أن شركة سامسوج هي من ستقوم بتصنيع مستشعر 192 ميغابكسل هذا، على الرغم من أن Sony و OmniVision لم تتخطى كلتاهما حاجز 100 ميغابكسل.

المصدر: موقع الكترونى

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