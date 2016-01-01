قام المسرب الصيني البارز Digital Chat Station بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يشوق فيه لقدوم هاتف ذكي جديد سيضم كاميرا أساسية بدقة 192 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675G، وهو يعد بتقديم المزيد من المعلومات في الشهر المقبل.
يُقال أن شركة سامسونج تعمل بالفعل على مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية يمتاز بدقة 150 ميغابكسل ويقال أن شركة Xiaomi ستكون أول من يستخدم هذا المستشعر في وقت لاحق من هذا العام. كانت شركة Xiaomi أيضًا أول من أطلق هاتفًا ذكيًا مزودًا بمستشعر 108 ميغابكسل. على أي حال، مستشعر 150 ميغابكسل سيشق طريقه أيضًا إلى هواتف Oppo و Vivo في العام 2021.
المعالج Snapdragon 765G يوضح أن هذا الهاتف المزود بكاميرا 192 ميغابكسل سينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة الرائدة مع العلم بأن المعالج المذكور آنفًا يملك فعلاً معالج للصور قادر على التعامل مع مستشعر بدقة تصل إلى 192 ميغابكسل مما يلغي الحاجة إلى معالج خارجي.
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التعليقات على تقرير جديد يقترح وصول هاتف جديد في الشهر المقبل مع كاميرا بدقة تصل إلى 192 ميغابكسل
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