

ما هو AOSP؟ كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأندرويد مفتوح المصدر! ما هو AOSP؟ كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأندرويد مفتوح المصدر!

واحدة من أعظم نقاط القوة في نظام Android، وأحيانا مصدر الإحباط في بعض الأحيان، هو تنوعه الواسع من حجم وتنوع التطبيقات التي تعمل بهذا النظام الأشهر للهواتف الذكية. حيث تقدم Samsung و Huawei و Sony وحتى Google تجربتها الخاصة على نظام التشغيل الاندرويد الأساسي، حيث تقدم كل شركة ميزاتها وأفكارها الفريدة والتي تبنى على هذا النظام.



كل هذه المميزات والتطويرات التى تتم على نظام الأندرويد مفتوح المصدر أصبحت ممكنة بفضل نظام التشغيل الأساسي المشترك (OS)، الذي يوفر الوظائف الأساسية. وتعتمد جميع متغيرات نظام التشغيل Android التي تعرفها ونفضلها على (AOSP)، هو مشروع Android Open Source Project.



AOSP هو “مشروع تطوير نظام تشغيل مفتوح المصدر” والذي تحتفظ به Google لنفسها لأنها الشركة المالكة للنظام. حيث يتمتع أي شخص بحرية المساهمة في التعليمات البرمجية والإصلاحات في نواة الأندرويد مفتوح المصدر، ولكن تشرف Google على إتجاهها العام وجزء من عملية التطوير. يحصل AOSP بانتظام على حلول لأحدث الأخطاء وتصحيحات الأمان لنظام Android. وتكشف Google أيضًا عن الميزات الجديدة الرئيسية لنظام التشغيل التى يتم تطويرها وتحديثها كل عام في مؤتمر مطوري I/O. ويعتبر إصدار أندرويد 10 هو أحدث إصدار حتى الآن.

بالإضافة إلى كونه مفتوحًا للمساهمات والتعديلات والإضافات، فإن مشروع Android Open Source Project مجاني للإستخدام ويتم تغييره بموجب ترخيص مفتوح المصدر. يتمتع مصنعي الهواتف الذكية، مثل Samsung وغيرها، بحرية تعديل الاندرويد والتى تخدم أغراضهم الخاصة. ومع ذلك، تحصل معظم الشركات المصنعة للهواتف على إصدارات AOSP مثل الشركات مصنعة شرائح المعالجات، مثل Qualcomm.هذا لأنه يجب أن يكون Android مخصصًا ليعمل على الهواتف مع دعم المعالجات والتوافق التام معها عبر برامج التشغيل. في كلتا الحالتين، فإن Google سعيدة بهذا الوضع، لأنها تشجع المطورين على إستخدام Android. لأنه في المقابل تساهم كل مجموعة من الشركات بعمل إصلاحات وتحسينات لنظام التشغيل لتطابق أكبر كم ممكن الهواتف التي يتم تصنيعها مستقبلا.داخل نظام الأندرويد مفتوح المصدر:يمكن أن تتخيل أن أنظمة التشغيل هي وحوش معقدة. ونظام الأندرويد ليس مختلفًا عن باقي أنظمة التشغيل. حيث يغطي AOSP مجموعة من طبقات البرامج داخل نظام التشغيل، مما يوفر نقاط وصول وأدوات لمطوري الأجهزة والتطبيقات على حد سواء.طبقات “المستوى الأدنى” هي المكان الذي تقوم فيه الشركات المصنعة للهواتف بتعديل نظام التشغيل للعمل مع أجهزتهم الخاصة. على نواة لينكس، على سبيل المثال، هو البرنامج الأساسي الذي يدير موارد وحدة المعالجة المركزية، ذاكرة النظام، والتواصل بحيث يمكن تشغيل تطبيقات وخدمات. حيث تقوم بربط واجهات التطبيقات الشائعة مثل البلوتوث، الصوت، وما إلى ذلك، بميكروفون الجهاز ومكبرات الصوت والمزيد.يستخدم مطورو التطبيقات طبقات “المستوى الأعلى”. تمكّن المكتبات الأصلية المطورين من إنشاء محتوى باستخدام مكتبات عامة منخفضة المستوى مثل OpenGL ES و Webkit والمزيد. بالاضافة الى ذلك، توفر Android Frameworks لمطوري التطبيقات أدوات ربط لوظائف نظام التشغيل الشائعة التي تتراوح من بيانات الموقع، ودفع الإشعارات، وإجراء المكالمات الهاتفية. يعد Android Runtime هو الوسيط، حيث يحول رمز التطبيق إلى تعليمات أصلية للأجهزة الأساسية.تم دمج مجموعة Android Open Source Project مجتمعة معًا، وهي حل متكامل لمطوري برامج وأجهزة Android.توفر Google أيضًا أدوات تصميم وتطوير كجزء من نظام الأندرويد، بدءًا من مستندات التوافق إلى أفضل ممارسات الأمان ومبادئ تصميم التطبيق. تستضيف Google أيضًا مجموعة مختارة من مجموعات الاختبار لمساعدة المطورين على التأكد من أن أجهزتهم تنفذ واجهات برمجة التطبيقات والميزات بشكل صحيح.غالبًا ما يتم الخلط بين مشروع Android Open Source Project وبين “stock android” ولكن هذا تبسيط لكي تستطيع التعرف على الفرق بينهم.يحتوي AOSP على كل ما يحتاجه المطورون لبناء Android ولكنه لا يتضمن كل ما تحتاجه لتشغيل هاتف ذكي بشكل نهائي. أولاً، يتعذر على Google و AOSP توفير برامج تشغيل أجهزة kernel لكل تكوين للأجهزة الموجودة. من خلال برنامج تشغيل الهاتف.نعني البرنامج الثابت المطلوب للأجهزة بدءًا من ميزات معالج الهاتف إلى الكاميرا. يجب على مصنعي الهواتف و المعالجات، مثل Qualcomm و Samsung، دمج برامج التشغيل هذه في بنية Android الخاصة بهم. هذا هو السبب جزئياً في أن التحديثات قد تستغرق بعض الوقت لتنتقل من الأندرويد مفتوح المصدر إلى الأجهزة الفعلية.الاندرويد مفتوح المصدرلا يأتي “AOSP” أيضًا مع مجموعة تطبيقات البرامج من Google، مثل متصفح Chrome و YouTube و حتى متجر Google Play. تم ترخيص هذه الخدمات بشكل منفصل كـ خدمات (Google Mobile (GMS ولذلك عندما تجد أن هاتف ما يعمل بنظام الأندرويد 10 وبجانبه يكتب AOSP يعني أنه يعمل بنظام التشغيل الأندرويد بدون خدمات جوجل.يجب على أي شركة منتجة للهواتف الذكية التى يريد تثبيت GMS فوق Android الحصول على ترخيص GMS واتفاقية توزيع تطبيقات الهاتف المحمول (MADA) لأجهزتهما ثم اجتياز عدة اختبارات التوافق. هناك مجموعة اختبار توافق (Android (CTS للتحقق من مكونات البرامج والأجهزة وواجهات برمجة التطبيقات.ثم (Google Mobile Services (GTS ” خدمات جوجل للموبايل” و (Vendor Test Suite (VTS لاختبار إمكانات الوسائط المتعددة وقدرات نظام التشغيل kernel و HAL. شرط آخر للحصول على ترخيص GMS هو تحميل عدد من تطبيقات Google مسبقًا على جهاز جديد.أصبح الفرق بين AOSP و GMS تمييزًا مهمًا بعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين . يمنع هذا الوضع Google من ترخيص GMS للشركات الصينية مثل Huawei. تقوم Huawei ببناء مكافئها الخاص بخدمات (Huawei Mobile (HMS في محاولة لتجنب هذه المشكلة.لا يزال مشروع Android Open Source Project هو أساس نجاح Android، وذلك بفضل ساعات لا حصر لها من مدخلات وتعديلات المطورين من جميع أنحاء العالم. في حين أن أجهزة Android لن تذهب إلى أي مكان قريبًا، فإن Google تتطلع بالفعل إلى نظام تشغيل مستقبلي.مثل نظام Google Fuchsia والذي ظهر لأول مرة على GitHub في أغسطس 2016. لكن ما زلنا لا نعرف الكثير عن Fuchsia وما إذا كان سيظهر للمستهلكين أو متى. يتميز Fuchsia أيضًا بنواة Google غير Linux ويدعم لغة البرمجة النصية لـ Dart من Google. في الوقت الحالي، Fuchsia مفتوح المصدر ومجاني مثل Android.







