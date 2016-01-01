

هاتفا GALAXY A20E و GALAXY A10 يبدآن تلقي تحديث ANDROID 10 هاتفا GALAXY A20E و GALAXY A10 يبدآن تلقي تحديث ANDROID 10

بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 لهاتفي Galaxy A20e و Galaxy A10 .







ووفقاً لموقع GSMArena المتخصص في الأخبار التقنية ، جاء تحديث نظام Android 10 للهاتف Galaxy A20e يحمل البنية رقم A202FXXU3BTC7، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Galaxy A10 البنية رقم A105FDDU3BTCA مع العلم بأن حجمه يبلغ 1.2 جيجابايت.

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تحديث Android 10 للهاتفين Galaxy A20e و Galaxy A10 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس في حالة الهاتف Galaxy A10، والإصلاحات الأمنية لشهر أبريل في حالة الهاتف Galaxy A20e.هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.و بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi ويوصي خبراء التقنية دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك ويجب عمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.