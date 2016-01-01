

فيروس كورونا يؤثر على رموز «الإيموجي التعبيرية».. «سلاكة أحواض المياه» تتأخر فيروس كورونا يؤثر على رموز «الإيموجي التعبيرية».. «سلاكة أحواض المياه» تتأخر

أعلنت مجموعة يونيكود كونسورتيوم "Unicode Consortium" عن تأجيل إصدارها الجديد لأحدث أشكال رموز الإيموجي "emoji" التعبيرية لعام 2021، بسبب الظروف المحيطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.







وبحسب موقع "ذا فيرج" لن يتلقى حاملو الأجهزة والهواتف الذكية بجميع أنواعها الإصدار الحديث للإيموجي على أن يتم وصول أول الإصدارات الجديدة إلى الجميع بحلول العام 2022.

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ستتضمن رموز الإيموجي المزمع طرحها "حيوان قندس الماء والزيتون وسلاكة أحواض المياه".وقال مارك ديفيس رئيس "يونيكود كونسورتيوم" إن مجموعته فضلت تأجيل "كل شيء" حرصا على سلامة الموظفين المتطوعين العاملين بالمجموعة غير الهادفة للربح، مع تفشي فيروس كورونا.وأوضح "ديفيس" أن جميع المتطوعين بإمكانهم إرسال أفكارهم وتصاميمهم الجديدة الخاصة برموز الإيموجي التعبيرية بداية من الـ 15 من شهر يونيو المقبل وحتى الأول من شهر سبتمبر على أن يتم إمداد الهواتف بها مع بداية عام 2022.يذكر أن مجموعة يونيكود كونسورتيوم كانت قد أعلنت بداية العام الحالي عن 117 رمزا جديدا من رموز الإيموجي emoji التعبيرية، من أشهرها رمز الوجه المبتسم بدمعة واحدة وعلامة القبضة الإيطالية الشهيرة الطالبة للسماح، ورموز البدلة الرسمية الرجالية الخاصة بالأفراح والمناسبات.