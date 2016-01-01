

سامسونج تطلق هاتفيها الأحدث Galaxy A71 وGalaxy A51.. بدعم 5G وأربع كاميرات.. السعر والمواصفات سامسونج تطلق هاتفيها الأحدث Galaxy A71 وGalaxy A51.. بدعم 5G وأربع كاميرات.. السعر والمواصفات

كشفت شركة سامسونج "Samsung "، رسميا، عن الهواتف الذكية الأحدث Galaxy A51 5G، وGalaxy A71 5G واللذان يجلبان دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى أجهزة الفئة المتوسطة، وقد سبق وأن أعلنت عملاق التكنولوجيا الكوري عن نسختيها 4G، في شهر ديسمبر الماضي، واللتان تتشابهان في بعض المواصفات مثل السماكة والوزن.



ووفقا لما ذكره موقع "samsung news room"، تشترك النسخة السابقة مع نظيرتها الجديدة في بعض مواصفات، مثل نوع الشاشة ودقتها، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي رام، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، إلى جانب مواصفات الكاميرا الأمامية، والكاميرات الخلفية.



مواصفات Galaxy A71 5G:

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يأتي هاتف A71 5G، شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويعمل جهاز A71 5G ، والذي يأتي بسماكة 8.1 مليمترات ويزن 185 جراما، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 وات.ويحتوي هاتف A71 5G، أربع كاميرات خلفية على بشكل الحرف L، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، أما الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.مواصفات Galaxy A51 5G:يأتي هاتف A51 5G، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، والكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، على عكس A71 5G، كما تختلف البطارية، حيث تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 وات وليس 25 وات على غرار A71 5G.ويشترك الهاتفان أيضًا في أن حساس البصمة يأتي تحت الشاشة، ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل، وسيتوفر الهاتفان بثلاثة ألوان هي الأسود والوردي والأبيض لهاتف A51 5G، والأسود والفضي والأزرق لهاتف A71 5G، وسيتم طرحه في الولايات المتحدة بسعر 499.99 دولار أمريكي لـ A71 5G، وبسعر 599.99 دولار أمريكي لـ A51 5G.