وردنا في الأسبوع الماضي تقرير مفاده أن شركة LG تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية الرائدة لتعويض سلسلة LG G Series. الآن، ظهرت إشاعة جديدة من كوريا الجنوبية تفيد أنه سيتم الكشف عن سلسلة الهواتف التي ستحل محل LG G Series في اليوم 15 من شهر مايو المقبل.
ووفقا للتقرير جديد، فقد عقدت شركة LG عرضًا موجزًا عن المنتج لشركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية حيث نشرت تفاصيل حول تاريخ الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الهواتف الجديدة تكنولوجيا 5G وسيتم تزويدها بسلسلة معالجات Snapdragon 7×× Series.
على الرغم من أنها لا تحظى بنفس قوة وأداء المعالج Snapdragon 865، إلا أن سلسلة معالجات Snapdragon 7×× Series هذه ستسمح لشركة LG بطرح هواتفها الذكية القادمة بأسعار تنافسية مما يتماشى مع إستراتيجية الشركة الجديدة التي ستركز بشكل أكبر على سوق الهواتف المتوسطة.
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التعليقات على LG ستكشف عن بديل تشكيلة LG G Series في اليوم 15 من شهر مايو المقبل
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