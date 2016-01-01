LG ستكشف عن بديل تشكيلة LG G Series في اليوم 15 من شهر مايو المقبل

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صورة الخبر: LG ستكشف عن بديل تشكيلة LG G Series في اليوم 15 من شهر مايو المقبل
LG ستكشف عن بديل تشكيلة LG G Series في اليوم 15 من شهر مايو المقبل

وردنا في الأسبوع الماضي تقرير مفاده أن شركة LG تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية الرائدة لتعويض سلسلة LG G Series. الآن، ظهرت إشاعة جديدة من كوريا الجنوبية تفيد أنه سيتم الكشف عن سلسلة الهواتف التي ستحل محل LG G Series في اليوم 15 من شهر مايو المقبل.

ووفقا للتقرير جديد، فقد عقدت شركة LG عرضًا موجزًا عن المنتج لشركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية حيث نشرت تفاصيل حول تاريخ الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الهواتف الجديدة تكنولوجيا 5G وسيتم تزويدها بسلسلة معالجات Snapdragon 7×× Series.

على الرغم من أنها لا تحظى بنفس قوة وأداء المعالج Snapdragon 865، إلا أن سلسلة معالجات Snapdragon 7×× Series هذه ستسمح لشركة LG بطرح هواتفها الذكية القادمة بأسعار تنافسية مما يتماشى مع إستراتيجية الشركة الجديدة التي ستركز بشكل أكبر على سوق الهواتف المتوسطة.

لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول الإسم الذي ستأتي به تشكيلة الهواتف القادمة لشركة LG، ولكن وفقا للشائعات التي ظهرت في الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن تقوم شركة LG بإعادة إحياء العلامة التجارية الشهيرة LG Chocolate. يُقال بأن سلسلة هواتف LG الجديدة ستأتي بسعر يبلغ حوالي 720 دولار أمريكي.

المصدر: موقع الكترونى

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