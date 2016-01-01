

تسريبات جديدة تستعرض لنا الملحقات القادمة مع الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro تسريبات جديدة تستعرض لنا الملحقات القادمة مع الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro

من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في اليوم 14 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف أيضًا بإسم الشهرة evleaks بنشر مجموعة من الصور الرسمية المسربة للملحقات الرسمية التي ستقوم شركة OnePlus بإطلاقها إلى جانب الهاتف OnePlus 8.



هذه الملحقات التي قام المصدر المذكور آنفًا بتسريبها تشمل الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة والتي إتضح أنها ستكون منحنية الطرفين لتتلائم مع التصميم المنحني الطرفين لشاشة الهاتف OnePlus 8، والغطاء الواقي الشفاف للهاتف، فضلا عن الشاحن اللاسلكي OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger والذي تم تصميمه لشحن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro لاسلكيًا بقوة 30W.



وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد في الفترة الماضية أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

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التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما سيحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وسيدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 سيضم بطارية بسعة 4300mAh بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مُقاومًا للماء والغبار. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين في منتصف شهر أبريل الجاري.