من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في اليوم 14 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف أيضًا بإسم الشهرة evleaks بنشر مجموعة من الصور الرسمية المسربة للملحقات الرسمية التي ستقوم شركة OnePlus بإطلاقها إلى جانب الهاتف OnePlus 8.
هذه الملحقات التي قام المصدر المذكور آنفًا بتسريبها تشمل الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة والتي إتضح أنها ستكون منحنية الطرفين لتتلائم مع التصميم المنحني الطرفين لشاشة الهاتف OnePlus 8، والغطاء الواقي الشفاف للهاتف، فضلا عن الشاحن اللاسلكي OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger والذي تم تصميمه لشحن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro لاسلكيًا بقوة 30W.
وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد في الفترة الماضية أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات جديدة تستعرض لنا الملحقات القادمة مع الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق